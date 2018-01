Dopo la vittoria all'esordio in Copa del Rey contro il non irresistibile Cadice, brutte notizie per il nuovo Siviglia di Vincenzo Montella. Alla prima assoluta nella Liga sulla panchina andalusa, il tecnico ex Milan ha incassato una sconfitta pesantissima nel derby contro il Betis. I biancorossi sono stati battuti in casa per 3-5 in un match a dir poco rocambolesco in cui sono stati sempre costretti a inseguire. Inizia male dunque l'avventura in campionato per l'ex aeroplanino, con il Betis che si porta a meno 5 dai cugini

Avvio di gara shock per il Siviglia.

Avvio shock per i padroni di casa che vanno subito sotto dopo un errore in difesa. E' Ruiz ad approfittarne e a sbloccare il risultato dopo appena un minuto di gioco. Una gara iniziata dunque nel peggiore dei modi per il Siviglia che però trova al 13′ la forza di pareggiare con Ben Yedder. L'entusiasmo però non basta ai padroni di casa che dopo 8′ si ritrovano nuovamente sotto: punizione dell'ex Fiorentina Joaquin, svetta l'ex Parma, Palermo e Siena Feddal che firma l'1-2.

Emozioni a non finire.

Ancora una vecchia conoscenza del calcio italiano, l'ex Palermo e Roma Kjaer, pareggia al 40° del primo tempo. Nella ripresa, al 18°, Durmisi riporta avanti gli ospiti che due minuti dopo, con Leon, si portano addirittura sul 2-4. Gelato il pubblico di casa, che torna a sperare al 22° con Lenglet. Partita ricca di emozioni, con N'Zonzi che va vicinissimo al pari colpendo una traversa. Gol sbagliato e gol subito: al 95° arriva il 3-5, lo sigla l'ex Fiorentina Cristian Tello. Finisce cosi', il derby e' del Betis che sale a quota 24 punti, Siviglia di Montella ko in casa e fermo a 29.