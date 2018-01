Giornata di esordi in concomitanza con la gara d'andata degli ottavi di finale della Copa del Rey: l'Atletico Madrid ha riportato in Spagna Diego Costa mentre il Siviglia ha visto la prima volta in panchina Vincenzo Montella. I risultati sono stati positivi in entrambi i casi.

I colchoneros di Diego Pablo Simeone sono usciti vittoriosi in casa del Lleida mentre gli andalusi hanno vinto in casa del Cadice: tutte e due hanno messo una buona ipoteca sul passaggio ai quarti di finale della coppa nazionale spagnola in vista delle gare di ritorno. Vittoria anche per l'Alaves in casa del Formentera per 3 a 1 mentre è finta in parità la sfida tra Las Palmas e Valencia (1-1).

Diego Costa subito in goal: Atletico forza 4.

Il secondo esordio di Diego Costa con la maglia dell'Atletico Madrid ha messo in luce tutto quello che è, realmente, l'attaccante spagnolo: 5 minuti per trovare la via del goal e rimediare un infortunio. Dopo aver realizzato un goal dal vero numero 9 su assist da destra di Juanfran, il centravanti ex Chelsea si è accasciato a terra e si è toccato il ginocchio per qualche minuto ma dopo l'intervento dello staff medico non ha avuto problemi a terminare l'incontro. Le altre reti della squadra di Diego Simeone sono state realizzate da Diego Godin, Fernando Torres e Antoine Griezmann.

Buona la prima per Montella: 2-0 in casa del Cadice.

È iniziata con il piede giusto l'avventura di Vincenzo Montella con il Siviglia: la squadra andalusa ha battuto il Cadice fuori casa grazie alle reti di Nolito e Jesus Navas nel primo tempo. La firma italiana sulla sfida è ancora più evidente perché le assistenze per i goal sono arrivate da Simon Kjaer, ex difensore di Palermo e Roma, ed Ever Banega, reduce da una stagione in chiaroscuro con l'Inter.