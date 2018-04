Il Siviglia ha deciso di esonerare Vincenzo Montella. L'allenatore italiano paga a caro prezzo i risultati negativi dell'ultimo mese in cui il club andaluso non è mai riuscito a vincere. Al suo posto è stato ingaggiato Caparros, tecnico esperto che cercherà di conquistare almeno la qualificazione all'Europa League, tutt'altro che scontata adesso. Per Montella è il secondo esonero stagionale. Fu licenziato dal Milan lo scorso novembre, probabilmente è un record.

Montella esonerato dal Siviglia

L'ex tecnico di Fiorentina, Milan e Sampdoria è stato esonerato nel pomeriggio di sabato. La notizia era ampiamente nell'aria, la sconfitta subita in casa del Levante, squadra che naviga nei bassi fondi, aveva di fatto chiuso l'avventura andalusa di Montella. I risultati del tecnico italiano sono stati molto altalenanti. Con il quarantaquattrenne allenatore il Siviglia ha raggiunto la finale del Coppa del Re, ma l'ha persa sette giorni fa 5-0 con il Barcellona, e per la prima volta dopo sessant'anni ha raggiunto i quarti di Champions League. Gli spagnoli hanno eliminato a Old Trafford il Manchester United, prima di uscire con il Bayern Monaco. Ma in campionato i risultati sono stati estremamente deludenti e adesso il Siviglia vuole conquistare almeno il settimo posto.

Due esoneri in 5 mesi

Probabilmente è un record, e non è un bel record, quello di Vincenzo Montella che per due volte nella stessa stagione è stato esonerato. Montella ha iniziato la stagione con il Milan, ma dopo uno scialbo 0-0 con il Torino, è stato esonerato. I rossoneri erano settimi in classifica. Un mese dopo l'allenatore campano ha detto sì al Siviglia che dopo una serie di risultati alterni ha deciso di licenziarlo.

Caparros torna a Siviglia

In queste ultime quattro partite il Siviglia cercherà di conquistare la qualificazione all'Europa League con Joaquin Caparros, tecnico esperto che vanta una lunghissima carriera e che guidò il Siviglia tra il 2000 e il 2005. Caparros ha firmato un contratto solo di due mesi. La dirigenza poi deciderà se confermarlo in caso di qualificazione europea.