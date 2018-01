La 23a giornata di Premier League ha regalato a Guardiola la prima sconfitta stagionale in campionato, la seconda complessiva dopo quella inutile contro lo Shakhtar in Champions. Il Manchester City dopo 20 vittorie e 2 pareggi è stato battuto 4-3 dal super Liverpool di Klopp che si conferma in un momento magico. Un match divertente e ricco di colpi di scena, in cui alla fine a sorridere sono stati i Reds che hanno fatto un ulteriore balzo in avanti in classifica.

Spettacolo ad Anfield, Sané risponde a Chamberlain.

Il match è iniziato su ritmi vertiginosi e dopo soli 10’ è arrivato il primo gol. Oxlade-Chamberlain ha fatto esplodere Anfield con un bel diagonale che non ha lasciato scampo al portiere avversario Ederson. La squadra di casa ha provato a sfruttare la scia dell’entusiasmo riversandosi in avanti, anche se con il passare dei minuti il City ha alzato il suo baricentro. Alla mezz’ora tegola per Guardiola costretto a inserire Danilo, al posto dell’infortunato Delph. L’allenatore catalano è tornato a sorridere poco dopo, grazie a Sané che ha firmato il pareggio con una bella azione personale e con un gran tiro che ha beffato Karius.

Liverpool scatenato, Firmino, Mané e Salah in gol.

Ripresa pirotecnica quella tra il Liverpool e il Manchester City, con occasioni subito da una parte e dall’altra. Dopo una traversa di Otamendi e un doppio miracolo di Ederson, il Liverpool ha iniziato a spingere forte trovando il raddoppio con uno splendido lob di Firmino. Momento magico per i Reds con un Mané scatenato: l'attaccante prima si è visto negare dal palo il 3-1 rimediando poco dopo con un violento sinistro sotto la traversa. Poco dopo ecco il poker segnato da Salah 18esimo gol stagionale con un pallonetto sullo sciagurato rinvio di Ederson.

Silva e Gundogan, gol inutili per il City.

City letteralmente travolto, ma capace con il passare dei minuti di riorganizzare le idee e trovare i due gol della speranza con Bernardo Silva e Gundogan. Alla fine però a festeggiare è stato il Liverpool per un 4-3 pesantissimo. 4a vittoria di fila per la squadra di Klopp che ha agganciato al secondo posto in classifica lo United (che giocherà domani sera contro lo Stoke) e il Chelsea, a meno 12 dalla capolista City alla prima sconfitta stagionale in Premier League.

Risultati 23a giornata.

Chelsea-Leicester City 0-0; Crystal Palace-Burnley 1-0; Huddersfield-West Ham 1-4; Newcastle-Swansea 1-1; Watford-Southampton 2-2; West Bromwich-Brighton 2-0; Tottenham-Everton 4-0; Bournemouth-Arsenal 2-1; Liverpool-Manchester City 4-3. Lunedì: Manchester Utd-Stoke City ore 21

Classifica Premier League 2017/2018.

Manchester City 62 punti; Manchester Utd, Liverpool, Chelsea 47; Tottenham 44; Arsenal 39; Burnley 34; Leicester 31; Everton 27; Watford 26; West Ham, Crystal Palace 25; Huddersfield, Bournemouth 24; Brighton, Newcastle 23; Southampton 21; Stoke City 20; West Browmich 19; Swansea 17.