Il Tottenham si diverte e passeggia con l’Everton, lancia un messaggio alle inseguitrici dell’imprendibile Manchester City e soprattutto alla Juventus, prossima avversaria degli Spurs in Champions League. Il poker d’assi di Pochettino fa ciò che vuole e Allardyce se ne va da Wembley con quattro gol sul groppone. Harry Kane con una doppietta sale a quota 20 in Premier League e soprattutto diventa il giocatore del Tottenham con più gol di sempre in Premier.

Tottenham-Everton 4-0, spettacolo a Wembley.

Potenzialmente sembrava pericolosa la sfida con l’Everton per il Tottenham, che invece non ha avuto il minimo problema con i ‘Toffies’, che hanno schierato per la prima volta il turco Cenk Tosun. Il match lo apre al 37’ il coreano Son, che a inizio ripresa serve un assist delizioso a Kane, che in posizione sospetta raddoppia.

Nessun dubbio sul gol della doppietta di Kane. Spettacolare quello del 4-0. Una serie di passaggi raffinati e precisi hanno portato alla conclusione, magnifica, di Eriksen. Il Chelsea terzo è a tre punti, il Tottenham corre e ha gli stessi punti del Liverpool, che giocherà contro il Manchester City.

L’ennesimo record di Harry Kane.

Non finiscono i record di Harry Kane, che continua nella sua meravigliosa collezione. L’inglese, diventato il giocatore più prolifico del 2017 con 56 reti, con la doppietta realizzata all’Everton è riuscito a diventare il miglior marcatore degli Spurs nella storia della Premier League. Kane è salito a quota 98 gol in campionato e ha battuto il primato del grande Teddy Sheringham. I suoi numeri realizzativi con il Tottenham sono eccezionali con 127 gol in 193 partite. Adesso ‘HurryKane’ cercherà di vincere per la terza volta consecutiva il titolo dei cannonieri in Premier League, evento riuscito a soli due giocatori negli ultimi venticinque anni.