Gary Lineker, ex grande attaccante di Barcellona, Leicester, Everton, Tottenham e della nazionale inglese, è un apprezzato commentatore televisivo nel suo paese, ed è noto anche per giudizi graffianti. Per diletto e per passione ha guardato il ritorno di Champions tra Real Madrid e Juventus e da grande campione qual è stato con un tweet dopo il rosso sventolato a Buffon aveva immediatamente preso le difese del portiere juventino, ma dopo aver sentito le parole proferite dal numero uno dopo il match ha fatto un’inversione di marcia e ha attaccato Buffon.

Lineker vs Buffon

Dopo quel cartellino rosso il commentatore tv aveva scritto: “Espellere Buffon è come sparare a Bambi”. Più chiaro di così non poteva, quelle parole furono riportate a Buffon che ringraziò pubblicamente l’inglese. Ma Lineker ha poi sentito il pesante attacco del capitano juventino nei confronti dell’arbitro Michael Oliver e ha cambiato idea. Naturalmente in un tweet ha espresso la sua opinione:

Gli attacchi offensivi a Oliver e a sua moglie sono ripugnanti. Sono un grande ammiratore di Buffon, ma il suo comportamento è stato provocatorio e fuori posto. Oliver stava facendo il suo lavoro ed è difficile discutere contro le sue decisioni. Capisco l’emozione, ma è tempo di calmarsi, Gianluigi.

La squalifica di Buffon

Gigi Buffon è stato espulso dall’arbitro Oliver e chiaramente subirà per questo una squalifica. Solo l’arbitro può sapere quello che ha detto il quarantenne portiere che sicuramente non ha utilizzato paroline delicate. La Juve teme la stangata, anche se Buffon potrebbe ritirarsi a fine stagione e di fatto la squalifica sarebbe più che altro formale in Champions. Ma le dichiarazioni fatte nelle interviste che hanno fatto seguito alla gara potrebbero aver ulteriormente peggiorato la situazione di Buffon, che potrebbe anche ricevere una squalifica a tempo.