Il convulso finale di Real Madrid-Juventus fa già parte della storia del calcio internazionale. Le parole veementi di Buffon a fine partita, che hanno fatto seguito al cartellino rosso, e il gesto di Chiellini sono la fotografia del finale di partita del Bernabeu. E adesso la Juve trema, perché dopo l’eliminazione potrebbero arrivare anche delle pesanti squalifiche. Tutto dipenderà dal referto dell’arbitro Michael Oliver.

Il fischietto inglese ha tempo fino a giovedì 19 aprile per consegnare alla Uefa il referto della partita dei quarti di ritorno tra Real Madrid e Juventus. Il finale burrascoso del Bernabeu, il rigore assegnato al Real Madrid per un fallo di Benatia su Lucas Vazquez, ha prodotto innanzitutto il cartellino rosso di Gigi Buffon, che forse ha chiuso così la sua carriera in Champions League. Il portiere juventino ha subito l’espulsione per qualche parolina di troppo detta all’arbitro. E una squalifica più o meno lunga il capitano l’avrà.

Chiellini invece non è stato sanzionato, ma nella concitazione seguente all’assegnazione del calcio di rigore ha mimato a Varane un gesto che sembra riferirsi ai soldi. Le immagini, in cui si vede un gesto chiaro e un labiale preciso: ‘You pay’, sono state riprese dalla regia internazionale e mettono il difensore bianconero a rischio squalifica. E la sanzione potrebbe essere pesante in questo caso, perché se Buffon davvero lascerà il calcio la sanzione sarà di fatto ininfluente, mentre il difensore livornese sarà sempre un cardine bianconero.

La Uefa potrebbe dunque aprire un procedimento disciplinare anche per le dichiarazioni post partita rilasciate ai media da Buffon. E inoltre si parla, pur senza video ufficiali, di un gran caos al rientro negli spogliatoi, e chissà se anche nel tunnel è successo qualcosa di pepato, magari visto dai cinque ufficiali di gara.