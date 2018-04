La beffa per la Juventus in Champions è stata tremenda. Le polemiche che hanno fatto seguito al rigore assegnato dall’arbitro Michael Oliver per il fallo di Lucas Vazquez su Benatia sono state feroci e non sono finite. Anche se è tutto inutile perché il Real è passato e pensa a come vincere la coppa per il terzo anno consecutivo. I bianconeri naturalmente si tufferanno con forza sul campionato, ma attendono anche con un po’ di paura le decisioni della Uefa. La stangata sta per arrivare e Buffon potrebbe ricevere una squalifica a tempo, che lo taglierebbe fuori anche dal campionato.

Buffon rischia la squalifica a tempo

Buffon è stato espulso dall’arbitro Oliver sicuramente perché ha protestato troppo, e qualche parolina tutt’altro che oxfordiana l’ha riferita al fischietto inglese. Dopo la partita ha continuato a lamentarsi dell’arbitro e ha usato toni molto forti nei confronti di Oliver. La sanzione è certa, forse saranno anche tante le giornate di squalifica per il capitano bianconero che secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’ potrebbe addirittura saltare alcune gare di campionato. Perché la Uefa potrebbe decidere di squalificare a tempo Buffon, e in questo caso la sanzione sarebbe applicata al campionato e alla Coppa Italia. E Buffon sarebbe costretto a lasciare il posto a Szczesny.

Chiellini a rischio squalifica in Champions

Rischia invece una squalifica pesante, ma solo per la prossima Champions League, Giorgio Chiellini che potrebbe pagare a caro prezzo il gesto rivolto ai giocatori del Real Madrid, quello del ‘You pay, you pay’. In questo caso non conterà solo il referto dell’arbitro Oliver, perché ci sono anche delle chiare immagini televisive. E chissà se faranno testo anche le parole del difensore livornese verso il fischietto inglese, del dopo partita, riportate da ‘Il Corriere dello Sport’: