Una decisione inevitabile. Tony Chapron è stato sospeso a tempo indeterminato. L'arbitro protagonista del clamoroso sgambetto al calciatore Diego Carlos, poi espulso, nel corso di Nantes-Psg, dovrà presentarsi davanti alla Commissione Disciplinare della LFP. In attesa del verdetto che si preannuncia pesantissimo, il fischietto è stato fermato e non potrà arbitrare la gara di mercoledì tra Angers e Troyes per cui era stato designato.

Chapron, il folle episodio in Psg-Nantes.

Il direttore di gara ha conquistato la ribalta in occasione della sfida di Ligue 1 tra il Nantes di Ranieri e la capolista Psg. Chapron nel finale del match è caduto dopo uno scontro involontario con il difensore di casa Diego Carlos. Nel rialzarsi, il direttore di gara, si è reso protagonista di un vero e proprio intervento di reazione abbattendo con un tackle il giocatore gialloverde. Ne è nato un siparietto che si è concluso con il secondo giallo a Carlos incredulo per l'accaduto e costretto a lasciare il terreno di gioco.

L'arbitro Chapron nell'occhio del ciclone.

L'episodio ha fatto il giro del mondo. Dopo la sospensione della Goal Line Technology, altre polemiche per il calcio francese con l'arbitro che è finito sulle prime pagine di tutti i giornali sportivi. In patria il suo tackle è stato definito addirittura simile al calcio rifilato da Evra ad un tifoso e tutti hanno puntato il dito contro il suo operato che quasi certamente gli costerà un lungo stop, e probabilmente anche la carriera.

L'arbitro Chapron fermato a tempo indeterminato. Carlos scagionato.

Per adesso dopo Nantes-Psg Tony Chapron è stato immediatamente fermato "fino a nuovo avviso" come comunicato dalla Federcalcio francese. L'arbitro sarà inoltre "convocato a breve dalla Commissione Disciplinare della LFP". Chapron, che non pare intenzionato a dare spiegazioni pubbliche in merito al suo comportamento, ha inviato un rapporto supplementare spiegando come, dopo aver visto le immagini, sia da considerare ingiustificata la seconda ammonizione a Diego Carlos, la squalifica del quale potrebbe essere annullata ("Alla luce delle immagini, il suo gesto non mi sembra volontario", le sue parole). Il caso è ora finito sulla scrivania della Commissione disciplinare della Lega, che dovrebbe aprire un'inchiesta giovedì prossimo, in occasione della sua riunione settimanale.

Le scuse del direttore di gara e il perché dello sgambetto a Carlos.

Oltre al rapporto supplementare, Chapron ha provveduto anche a formalizzare le sue scuse attraverso una nota inviata ai media francesi. Il direttore di gara ha fatto mea culpa tornando sullo sgambetto galeotto a Carlos spiegato così: "Ho avvertito un forte dolore figlio di un recente infortunio e per un cattivo riflesso ho allungato la gamba verso di lui". Chissà se questo intervento migliorerà la posizione dell'arbitro che rischia una lunghissima squalifica.