Non c'è pace per la classe arbitrale francese. Dopo le polemiche delle scorse settimane, che hanno portato alla clamorosa decisione di sospendere l'utilizzo della Goal Line Technology, in occasione della sfida tra il Nantes di Claudio Ranieri e la capolista Paris Saint-Germain, l'arbitro Tony Chapron è stato il protagonista di un fuori programma tanto clamoroso quanto inedito per i campi di calcio europei.

Al minuto numero 91, con il Psg in vantaggio e il Nantes alla caccia disperata del pareggio, il direttore di gara è entrato in rotta di collisione con il difensore brasiliano Diego Carlos. Durante l'assedio finale, sull'ultima azione d'attacco del Nantes, Chapron ha infatti tagliato la strada al giocatore ed è finito a terra forse spinto proprio da Diego Carlos.

Un finale da Far West.

Nel rialzarsi e nel ritrovare l'equilibrio, il fischietto francese ha però reagito e allungato la gamba destra verso quelle del giocatore, finendo per rifilargli un calcio sul parastinchi. A palla ferma i due si sono poi guardati in "cagnesco", dando vita ad un siparietto concluso con qualche parola di troppo del giocatore e con l'inevitabile secondo giallo ed espulsione. Il difensore brasiliano, a quel punto, ha reagito e messo le mani addosso all'arbitro, prima di essere allontanato di peso dai compagni.

Definito uno dei migliori arbitri del movimento transalpino, internazionale dal 2007 e con oltre 80 partite dirette in Ligue 1, Tony Chapron è già stato diverse volte sulle prime pagine dei giornali francese. Nella seconda parte della stagione 2010/2011, fu infatti sospeso per tre mesi a causa di alcuni giudizi ritenuti lesivi nei confronti dei dirigenti federali. Nello scorso marzo, invece, fu "beccato" dalle telecamere mentre flirtava spudoratamente con Malika Menard: la splendida Miss Francia, chiamata per dare il calcio d'inizio a Caen-Angers.