Gerard Piqué chiama, Leo Messi e Cesc Fabregas rispondono. La stella argentina del Barcellona e il centrocampista che sta lasciando il Chelsea per trasferirsi al Monaco, sono pronti a seguire il difensore nell'intrigante progetto legato all'Andorra. Piqué che ha recentemente acquistato il club con l'obiettivo di riportarlo nel calcio che conta, potrà dunque far affidamento nelle vesti di azionisti sulla Pulce, con il quale condivide la casacca blaugrana, e Fabregas ex Barça e compagno di nazionale del forte centrale.

Gerard Piqué e l'acquisto della società di calcio dell'Andorra

Gerard Piqué è diventato il proprietario dell'FC Andorra, club fondato nel lontano 1942, che nel 1994 conquistò la Copa Catalunya e che oggi milita Primera Regional Catalana. Un'operazione concretizzata dalla società che fa capo al giocatore (il gruppo d'investimenti Kosmos), e che dunque si è posta come primo obiettivo quello di sanarne i debiti e rilanciare il progetto sportivo. Il tutto con la volontà di far crescere l'Andorra fino a riportarla tra i professionisti, con l'obiettivo della prima promozione da centrare nella stagione in corso nella terza divisione iberica.

Leo Messi e Cesc Fabregas all'Andorra, come soci del proprietario Piqué

E sono pronti a raggiungere Gerard Piqué, Leo Messi e Cesc Fabregas. Le due stelle non scenderanno in campo nella formazione dell'Andorra ma ne diventeranno azionisti, contribuendo dunque alla crescita a livello economico del club. Il numero 10 del Barcellona, e l'ex blaugrana prossimo al trasferimento dal Chelsea al Monaco (in passato compagno di nazionale di Piqué). Entrambi avrebbero deciso dunque di rispondere "presente" alla richiesta dell'amico Piqué, intrigati dalla prospettiva di portare l'Andorra il più in alto possibile in Spagna.

Il figlio di Tito Vilanova all'Andorra

Novità anche in campo per l'Andorra. Gerard Piqué ha voluto accanto a sé Adrià Vilanova, il figlio di Tito, il tecnico del Barcellona che nell'aprile del 2014 morì dopo una lunga malattia. Il ragazzo, promettente difensore classe 1997 dunque proverà a ritagliarsi un posto da titolare con il club fresco di ribaltone societario, con la speranza di contribuire al raggiungimento di un obiettivo ambizioso come potrebbe essere la promozione e la rincorsa verso il calcio professionistico.