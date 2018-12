Comprare una società di calcio dilettantistico e programmarne la crescita fino a portarla tra i professionisti. Non siamo in Italia ma in Spagna. E il club di Serie D in questione non è il Bari di De Laurentiis ma l'Fc Andorra di Gerard Piqué. Proprio così il difensore del Barcellona, 31 anni, presto potrebbe diventare proprietario della società fondata nel 1942, che nel 1994 conquistò la Copa Catalunya e oggi milita nella Primera Regional Catalana. Condizionale d'obbligo perché l'operazione non è stata ancora ufficializzata nonostante la volontà del calciatore sia chiara e tutti i passaggi economici siano stati compiuti (ne dà notizia il quotidiano Marca). La società che fa capo al giocatore (il gruppo d'investimenti Kosmos) si occuperà di sanare il debito e rilanciare il progetto sportivo con l'ingaggio di un nuovo allenatore.

Non pensa al ritiro ma immagina un futuro da manager. Del resto era stato lo stesso centrale catalano a rivelare in un'intervista a L'Equipe che nel suo futuro immaginava per sé stesso un ruolo ancora nel mondo dello sport ma più sotto il profilo manageriale. Presto per pensare al ritiro dal calcio giocato: a 31 anni e con una carriera spalancata davanti in blaugrana Piqué può ancora togliersi belle soddisfazioni nonostante abbia deciso di dire addio alla nazionale.

Dai dilettanti al calcio professionistico. I primi passi, però, lui ha iniziato a muoverli e la sfida dell'Andorra è solo un passo ulteriore nella diversificazione dei suoi interessi imprenditoriali. L'obiettivo? Traghettare il piccolo club nel calcio che conta, fino alle soglie della Liga. Una favola che il difensore del Barcellona vuole scrivere nel piccolo principato indipendente situato sui Pirenei, tra Francia e Spagna. Ce la farà? La sfida è appena iniziata… il presente invece racconta di una squadra che per adesso all’undicesimo posto in classifica con appena 17 punti, staccata dalla vetta e lontana da ambizioni di promozione.