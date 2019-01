Gerard Piqué ha voluto accanto a sé Adrià Vilanova, il figlio di Tito, il tecnico del Barcellona che nell'aprile del 2014 morì dopo una lunga malattia. Aveva 45 anni quando il tumore alla ghiandola parotide divenne così aggressivo e virulento da stroncarne la vita ma non il ricordo né il legame profondo che nei cuori degli sportivi spagnoli – in particolare catalani – è scandito anche dalla vittoria del campionato nella stagione 2012/2013. Poco dopo, sopraffatto dalla patologia, fu costretto a lasciare l'incarico per sottoporsi a cure tanto invasive quanto inutili. Non è stato solo un atto d'affetto e di rispetto per la memoria dell'ex allenatore, il difensore blaugrana – divenuto da poco presidente dell'Andorra (rilevato di recente attraverso il proprio gruppo ‘Kosmos') – ha scelto il ragazzo per raggiungere un obiettivo ambizioso: conquistare la promozione con il piccolo club dei Pirenei che ha iniziato un nuovo corso proprio con l'arrivo al vertice del centrale catalano.

Albert Jorquera e Gabri García, entrambi ex calciatori del Barcellona, costituiscono lo staff tecnico al quale Piqué ha affidato giovani talenti da svezzare e altri che hanno già un po' di esperienza alle spalle perché la squadra cresca e lotti per la promozione in terza divisione: Forgas, Dot, Cervós e Bové sono alcuni dei nomi indicati dai giornali spagnoli tra i quali spicca Adria Vilanova.