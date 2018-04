Le ultime notizie di mercato sulle trattative (in entrata e in uscita) che il Napoli ha messo in cantiere e la lotta scudetto a distanza con la Juventus. E' lungo queste due binari paralleli che corre la stagione dei partenopei, alle prese con un'ulteriore questione: il rinnovo del contratto di Maurizio Sarri e quella clausola rescissoria da 8 milioni valida fino al 31 maggio che toglie il sonno e solleva perplessità sul futuro della panchina azzurra. Il Monaco ha puntato l'allenatore toscano, a lui pensa anche l'Arsenal che ha deciso da tempo di dire addio ad Arsene Wenger e avviare la rifondazione: in entrambe i casi l'attuale ‘mister' dei campani si lascia apprezzare sia per la capacità di lavorare con calciatori giovani, sia per le qualità mostrate nel perfezionare il rendimento di calciatori già maturi (vedi Gonzalo Higuain), sia per l'identità tattica e il gioco tratteggiati sotto il Vesuvio suscitando consensi a livello internazionale.

Questione allenatore e parco calciatori vanno a braccetto. Sarri ha lasciato intendere al presidente Aurelio De Laurentiis – al netto dell'aumento contrattuale – che lo snodo vero per la sua permanenza in azzurro è la possibilità di essere competitivo ancora e avere a disposizione una rosa che lo metta in condizione di lavorare su più fronti senza arrancare. Insomma, vuole ricambi adeguati, giocatori ‘pronti subito', qualcuno di spessore internazionale, e non solo giovani pedine che hanno bisogno di tempo per apprendere i suoi dettami. A cominciare dal ruolo di portiere che, al momento, considerato l'addio di Pepe Reina (in scadenza di contratto, ha già firmato con il Milan), è vacante.

Chi prenderà il posto dell'estremo difensore spagnolo? Nelle ultime ore il nome che ha preso maggiore quota rispetto ad altre candidature (Mattia Perin del Genoa, Bernd Leno del Bayer Leverkusen) è Rui Patricio: 30 anni, portoghese, alto 190 cm, da sempre tra i pali dello Sporting Lisbona, campione d'Europa con i lusitani nel 2016 in Francia. E' il profilo ritenuto il più adatto a raccogliere il testimone quanto a esperienza internazionale di Pepe Reina. C'è ancora un dettaglio che lo rende più adatto al gioco di Sarri: la percentuale di passaggi riusciti che ne esalta la capacità di ‘giocare coi piedi', partecipare alla manovra in appoggio. La media è del 70% tra campionato e coppe con un rating complessivo che tocca quota 6.76.

in foto: La scheda di rendimento di Rui Patricio (fonte whoscored.com)

Quanto costa Rui Patricio. La stampa lusitana ha già dato risalto al quello che è stato definito una sorta di ‘blitz' da parte del Napoli che – tramite i buoni uffici del procuratore Jorge Mendes – ha aperto una canale con il calciatore, il entourage e la società. La disponibilità da parte di Rui Patricio c'è: dopo aver trascorso 12 anni di carriera in patria, la possibilità di provare un'esperienza all'estero e in un club che gioca la Champions, è stimolante. Cosa frena la chiusura immediata della trattativa? Il prezzo richiesto dallo Sporting che, forte di un contratto fino al 2022 e una clausola rescissoria di 45 milioni non sembra intenzionato a scendere al di sotto dei 25 milioni per lasciar partire il portiere. L'offerta del Napoli? Non spingersi oltre i 17/20 milioni, cifra ritenuta congrua (è la valutazione suggerita da Transfermarkt) per un calciatore di 30 anni. Quanto allo stipendio, a Rui Patricio andrebbe un ingaggio da 2/2.5 milioni (il doppio rispetto a quello attuale).