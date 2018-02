Le due sconfitte consecutive in campionato, hanno guastato il cielo sopra Formello. In attesa della difficile trasferta di Napoli, a riportare un po' di serenità tra i tifosi della Lazio, ci ha pensato la società di Claudio Lotito che ha comunicato ufficialmente il rinnovo contrattuale di uno dei suoi giocatori più importanti: Luis Alberto. Sono infatti bastate poche parole per ridare il sorriso al popolo laziale: "La S.S. Lazio comunica di aver prolungato il contratto economico del calciatore Luis Alberto Romero Alconchel sino al 30 giugno 2022". L'accordo, già nell'aria da diversi giorni, mette così fine alla vicenda, blinda lo spagnolo e rimanda al mittente le intromissioni di mercato di molti club stranieri: in primis il Chelsea di Roman Abramovich. Dopo i sette gol e gli altrettanti assist in stagione, l'ex Siviglia è stato dunque premiato con un adeguamento economico che dovrebbe mettergli in tasca circa 2 milioni di euro all’anno.

Tare annuncia anche il rinnovo di de Vrij.

Sistemato il discorso con Luis Alberto, Claudio Lotito e Igli Tare passeranno ora alla fase finale dell'operazione de Vrij. Come confermato dal ds albanese, a margine del match contro il Genoa, la trattativa pare davvero avviata ad una positiva conclusione: "Con lui abbiamo un accordo pressoché totale per il rinnovo – ha spiegato Tare a Premium Sport – C'è qualche intoppo di natura burocratica, legato per lo più all'agenzia del giocatore. A breve ci sarà una comunicazione e verrà presa la decisione definitiva".

Le ripicche della "Seg"

I problemi citati dal dirigente biancoceleste, secondo "Il Messaggero", sarebbero legati alla "Seg": l’agenzia che cura gli interessi del difensore olandese. Dopo aver accettato a fatica la scena di rimanere a Roma di de Vrij, l'agenzia ora pretenderebbe dal presidente Lotito delle commissioni "mostruose". Al di là delle ripicche, il difensore ha ormai preso una decisione ed è pronto a firmare il rinnovo fino al 30 giugno 2019, con clausola rescissoria da 28 milioni e con l’ipotesi di un ulteriore prolungamento fino al 2021 in caso di qualificazione in Champions League.