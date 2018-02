L'ottimo rendimento della squadra di Simone Inzaghi, è senza dubbio una delle note più liete in casa Claudio Lotito. Il presidente biancoceleste, nonostante le recenti critiche al Var e le polemiche nei confronti della classe arbitrale, non ha ovviamente perso il sorriso e sta continuando a guardare con fiducia al resto della stagione, che regalerà ad Immobile e compagni la possibilità di tentare l'accesso alla prossima Champions sia con il campionato che con l'Europa League.

A margine di un evento politico che si è svolto a Benevento, il patron laziale ha anche accennato al clima positivo che ora si respira non solo a Formello ma anche dentro lo stadio Olimpico: "I tifosi della Lazio hanno capito, anche se dopo un po’ di tempo, come sono fatto io – ha spiegato Lotito ai cronisti presenti – Sono una persona che ci mette passione e determinazione. Ho preso la società che aveva 550 milioni di debiti, ho vivisezionato il bilancio e ho tagliato quel che bisognava tagliare. Oggi la Lazio è economicamente sana, e inoltre dal punto di vista sportivo i risultati sono di altissimo livello".

La Lazio nelle scuole.

In attesa del ritorno in campo (lunedì sera contro il Genoa) la Lazio è dunque tornata al centro dei pensieri di Lotito, e mentre il presidente dava sfogo alle sue ambizioni elettorali, alcuni giocatori della rosa di Inzaghi hanno fatto visita ad alcuni piccoli studenti della Capitale. Alessandro Murgia, Wallace e Felipe Anderson sono stati infatti i protagonisti dell'incontro che si è tenuto, nelle scorse ore, all’Istituto Comprensivo Giorgio Perlasca. Davanti a decine di bambini, tutti pronti a chiedere un autografo, i tre giocatori si sono prestati per una mattinata decisamente diversa.

"Qual è la magia del calcio? È stata la domanda più bella di oggi. La mia risposta? Il calcio unisce tutti in modo naturale – ha twittato Murgia, sul suo profilo ufficiale – Grazie per la bellissima mattinata passata assieme. La vostra passione è la vera magia". Social network utilizzati anche da Wallace, che ha postato le sue impressioni sulla mattinata di oggi: "Oggi abbiamo iniziato bene la giornata, abbiamo fatto visita a una scuola e lì abbiamo trovato molta gioia e molti sogni da realizzare!"