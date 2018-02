Dopo il pareggio dell'Inter contro il Crotone, poteva e doveva essere un turno favorevole per la Lazio. L'undici di Inzaghi, non aveva però fatto i conti con il Genoa di Ballardini che, grazie ad un'ottima partita, ha rovinato i piani della squadra di Simone Inzaghi. Nonostante la chance di allungare sui nerazzurri e dunque blindare il terzo posto, i biancocelesti hanno così dimostrato di essere in calo sotto tutti i punti di vista.

La sconfitta con il Milan e il successivo pareggio in Coppa Italia, sempre con i rossoneri, sono stati due segnali allarmanti di un qualcosa che non stava più funzionando come prima "Abbiamo giocato ogni tre giorni e c'è stato un calo fisico – ha ammesso Ciro Immobile, ai microfoni di "Lazio Style Channel" – Queste sconfitte devono servirci per ritrovare lo spirito. Stasera non siamo stati corti, compatti e soprattutto aggressivi. Eravamo ingabbiati lì davanti e abbiamo pagato questo contro il Genoa".

L'orgoglio di Ciro.

Andare a giocare al San Paolo, contro il Napoli capolista, non è mai facile. A maggior ragione se ci si arriva dopo due sconfitte consecutive: "Ci fa bene questa gara con il Napoli e dobbiamo ritrovarci altrimenti ci facciamo male – ha continuato Immobile – Dobbiamo dare più del 100% per portare un buon risultato a casa". La vittoria contro il Genoa, avrebbe permesso alla Lazio di staccare ulteriormente l'Inter e tenere a distanza i cugini della Roma. Tutto questo non è avvenuto, ma Immobile preferisce vedere il bicchiere mezzo pieno.

"Non facciamo drammi, siamo ancora terzi in classifica e abbiamo la chance di dimostrare che questo è solo un passo falso – ha concluso l'attaccante biancoceleste – Dobbiamo riprendere quello che stiamo facendo, sapere che dobbiamo dare tutto per non uscire con le ossa rotte. Non vinciamo da tante partite e vogliamo andare avanti in campionato".