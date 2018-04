Quello che doveva fare, l'ha fatto alla grande. Nonostante i due gol incassati, il bicchiere laziale è decisamente mezzo pieno dopo il primo quarto di finale di Europa League contro il Salisburgo. E' stata una Lazio extra lusso quella vista nei novanta minuti dell'Olimpico: una squadra che, grazie al 4 a 2 conquistato a Roma, ha ora a portata di mano la possibilità di centrare la semifinale continentale.

"Il risultato è probabilmente anche stretto per la mia squadra – ha dichiarato Simone Inzaghi, davanti ai microfoni di Sky – Potevamo fare un risultato migliore e fare un gol in più, ma abbiamo giocato contro una squadra forte e sapevamo che non era semplice. Siamo stati bravi ed è giusto esultare insieme ai nostri tifosi meravigliosi, che questa sera sono stati davvero l'uomo in più. Dopo il 2 a 2 non era semplice, ma grazie a questi ragazzi e a tifosi possiamo toglierci delle belle soddisfazioni".

Il regalo per Inzaghi

Nel giorno del suo quarantaduesimo compleanno, il tecnico laziale si è fatto un bel regalo: "Ci speravo, ma quando hai giocatori con questa disponibilità tutto è possibile – ha continuato il mister biancoceleste – E' stata una bella serata, ma adesso dobbiamo recuperare energie perché avremo una partita importante a Udine, poi il ritorno in Austria e il derby. Un ciclo difficile, ma se è questo lo spirito della squadra sono fiducioso".

"La gara di ritorno non sarà semplice e va affrontata nel modo migliore. Il Salisburgo è un'ottima squadra, il loro stadio è un campo caldo e davanti ai loro tifosi sono ancora più forti è ancora più pericolosi. Abbiamo un buon vantaggio, ma sarà difficile e dovremo fare meglio. Il rigore? Non c'era, ma siamo stati bravi a fare 4 gol ad una squadra che ne aveva subiti solo cinque in tutta la competizione".