Una vittoria per passare un buon Natale e per dimenticare le recenti polemiche con la classe arbitrale. L'obiettivo della Lazio, dopo la vittoria contro il Crotone, è stato raggiunto soltanto parzialmente. Dopo il match, l'arbitro Calvarese e i suoi assistenti hanno infatti rispedito al mittente il classico omaggio di fine partita della dirigenza capitolina: un pacchetto contenente maglie e gagliardetti della partita appena conclusa. Una consuetudine in casa Lazio, che il fischietto di Teramo ha preferito non accettare dopo tutto quello che si è detto e scritto negli ultimi giorni.

Al di là della vittoria, che alla fine ha placato la tifoseria laziale, per il direttore di gara non è stato infatti un pomeriggio tranquillo. Nel corso del primo tempo, con il risultato ancora fermo sullo 0 a 0, ad ogni decisione contro i padroni di casa dalle tribune piovevano sulla sua testa fischi assordanti e ripetuti insulti contro il collega Giacomelli: finito nel mirino della critica dopo il recente match contro i granata.

L'imbarazzo della società laziale.

La decisione di non accettare il regalo è probabilmente da ricollegare a quanto è successo nei giorni scorsi, e ha ovviamente amareggiato la dirigenza che intendeva mettere una pietra sopra sui recenti episodi. Dopo Lazio-Torino, durante la quale l'arbitro Giacomelli non assegnò un rigore ai biancocelesti e punì Ciro Immobile con l'espulsione per un contatto con Burdisso, la reazione del club romano fu violenta.

In seguito alle parole di Simone Inzaghi, che parlò apertamente di furto, arrivarono infatti le dichiarazioni di Tare ("Siamo arrivati fino a questo punto del campionato senza rubare niente a nessuno. E' stato un grosso scandalo") e la successiva idea di tutto il mondo laziale di ritirare la squadra dal campionato. Quando la rabbia del mondo biancoceleste sembrava essersi placata, è dunque arrivata la scelta odierna di Calvarese che rischia di alimentare nuovamente la guerra mediatica tra la Lazio e la categoria arbitrale.