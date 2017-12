È bastato un tempo alla Lazio per avere ragione del Crotone. La squadra biancoceleste si è sbarazzata della squadra calabrese soltanto nella ripresa dopo un primo tempo sottotono. Vanno in rete quattro marcatori diversi per la squadra di Simone Inzaghi che rimane agganciata alla parte alta della classifica e trascorrerà un Natale sereno prima di incontrare la Fiorentina in Coppa Italia il giorno di Santo Stefano e poi l'Inter nell'ultima giornata del girone d'andata.

Non è stata una grande partita quella vista all'Olimpico con una Lazio che ha fatto vedere a sprazzi le sue qualità e il Crotone molto attento a coprire il campo per evitare di lasciare spazi ai biancocelesti. Nella ripresa la squadra di Simone Inzaghi ha dilagato grazie ad un Ciro Immobile sempre più leader e all'ingresso ispirato di Lulic e Felipe Anderson.

Le formazioni.

Simone Inzaghi ha schierato la sua Lazio con il consueto 3-4-2-1 con Strakosha in porta; Patric, de Vrij e Wallace in difesa; Marusic, Parolo, Murgia e Lukaku in mediana e la coppia Milinkovic-Luis Alberto alle spalle di Immobile. Walter Zenga ha mandato in campo sul suo Crotone con il 4-3-3 che vedeva Cordaz tra i pali; Sampirisi, Ajeti, Cecchierini e Martella sulla linea difensiva; Rohden, Barberis e Mandragora a centrocampo e Stoian, Budimir e Trotta in attacco. Il tecnico della squadra calabrese, a causa di una squalifica, non era presente in panchina e al suo c'era il suo vice, Benito Carbone.

Noia e poco più all'Olimpico.

Primo tempo. La Lazio è partita molto forte e va molto vicina al vantaggio con Milinkovic-Savic ma Cordaz ha deviato in angolo la conclusione volante del centrocampista serbo. Dopo una partenza tutta biancoceleste i ragazzi di Zenga provano ad uscire piano piano dalla loro metà campo e cercano di creare qualche problema alla difesa del club capitolino. La squadra calabrese non è arrivata all'Olimpico per fare da comparsa, disponendosi in campo in maniera molto intelligente e con una grande applicazione in tutte le zone del rettangolo verde. Poche occasioni da una parte e dell'altra nonostante un possesso palla di quasi 10 minuti in più per la Lazio (17 a 7).

in foto: La Heatmaps del primo tempo di Lazio–Crotone. (whoscored.com)

Lukaku-Immobile-Lulic-Felipe: la Lazio dilaga.

Secondo tempo. Dopo un inizio di ripresa che ricalcava quello che era successo nella prima frazione ecco che la Lazio si è portata in vantaggio grazie ad una rete di Jordan Lukaku su assist del solito Ciro Immobile. L'esterno belga ha dovuto soltanto appoggiare in rete il passaggio della punta di Torre Annunziata e ha siglato la sua prima rete in campionato. Settimo passaggio decisivo per il numero 17 della Lazio in campionato. Pochi minuti dopo la rete che ha portato avanti la Lazio, Luis Alberto ha colpito la traversa direttamente da calcio d'angolo con Cordaz che non si sarebbe arrivato.

La Lazio ha trovato il raddoppio con il solito Ciro Immobile che fa 16 goal in 16 partite e mette in cassaforte i 3 punti per la sua squadra. L'attaccante biancoceleste con un colpo di testa preciso sul secondo palo su cross di Lulic dalla sinistra.

Inzaghi ha cambiato la sua squadra in corsa, togliendo Milinkovic-Savic, Murgia e Luis Alberto per Lucas Leiva, Felipe Anderson e Lulic: proprio quest'ultimo ha realizzato il tris per i biancocelesti con un tiro potente sotto la traversa su assist del numero 10. C'è gloria anche per Felipe Anderson che ha appoggiato in rete un passaggio rasoterra comodissimo di Parolo. Si tratta della prima rete in Serie A per il brasiliano quest'anno, dopo quella segnata in Coppa Italia con il Cittadella.

Il migliore: Ciro Immobile.

"Ciro, Ciro, oleeee ole oleeee ole, Ciro, Ciro". È lui l'idolo dei tifosi della Lazio, senza alcun dubbio. Immobile è sempre più il beniamino della tifoseria biancoceleste dopo un primo anno davvero importante e un secondo ancora di più, almeno finora. Un goal e un assist che consentono alla Lazio di portare a casa 3 punti importantissimi dopo una prima frazione opaca per la squadra di Inzaghi. Sedicesima rete in campionato, settimo assistenza decisiva: numeri impensabili per questo ragazzo che fino a due anni fa molti davano per finito. Ciro c'è, e si vede.