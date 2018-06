Non si hanno ulteriori aggiornamenti e i fatti al momento sono allarmanti: ci sarebbe un vero e proprio dramma in corso per un sostenitore indiano dell'Albiceleste che è stata malamente sconfitta dalla Croazia 3-0 e rischia adesso di uscire subito dal Mondiale russo. Il giovane tifoso, commercialista di professione, ha fatto perdere le sue tracce, lasciando un biglietto che ha terrorizzato la famiglia: "Mi suicido".

L'estremo saluto. Una sconfitta può sconvolgere la vita. Purtroppo è così e i tre gol della Croazia rifilati a Messi e compagni avrebbe portato un giovane sostenitore a pensare al più tragico dei gesti: togliersi la vita. Pazzesco e impensabile, ma chi sta indagando conferma che potrebbe anche essere possibile. Questa mattina i genitori di Alex Binu, un commercialista di 30 anni con la passione per Messi e l'Argentina, sono andati a cercare il figlio, ma purtroppo non hanno trovato che un biglietto di disperazione pura.

Le indagini sono ancora in corso. La delusione per la sconfitta della Selecion ha portato Alex a pensare alla più drastica delle decisioni: abbandonare la sua abitazione e commettere l'estremo gesto. Immediatamente sono iniziate le ricerche del ragazzo, con dei sommozzatori che hanno scandagliato con attenzione un lungo tratto del fiume Meenachil, vicino all'abitazione di Binu.

Prima la gara poi il biglietto. E' questo, dunque, il dramma che in queste ore sta vivendo una famiglia di Kottayam, nello Stato meridionale di Kerala, in India. Il collegamento con la gara mondiale è reale dopo le indagini e le testimonianze raccolte dalle forze dell'ordine. La sera precedente i genitori lo avevano lasciato a guardare in televisione la partite dell'Argentina contro la Croazia, visto che è un grandissimo tifoso di Leo Messi, il suo idolo indiscusso.