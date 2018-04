Gli episodi da moviola, in particolare il secondo rigore concesso alla Juventus su Higuain, come il colpo della strega. Il Benevento fino allora protagonista di una buona prestazione, al punto da ingaggiare con Diabaté (autore di una doppietta, come Ronaldo) il botta a risposta con Dybala (2-2), è franato assieme al Pipita ‘crollato' in area al primo contatto con il difensore avversario. Perché in quel caso – come accaduto giustamente in occasione del penalty concesso su Pjanic – l'arbitro non ha fatto ricorso al Var per chiarire entità del tocco e soprattutto valutare meglio la dinamica dell'azione?

Le polemiche per la direzione arbitrale. Ed è stato proprio questo frangente a far saltare i nervi a qualche tifoso sannita, inviperito per differente interpretazione data dal direttore di gara Pasqua prima ha concesso il tiro dal dischetto rivedendo la propria posizione con l'ausilio della tecnologia, poi non è stato altrettanto fiscale quando l'attaccante argentino a incrociato la gamba dell'avversario dando l'impressione di andare proprio a cercare l'ostruzione. A fine match sugli spalti del ‘Ciro Vigorito' qualche sostenitore campano non è riuscito a trattenere il nervosismo e la delusione per quel penalty (il secondo trasformato da la Joya) che ha di fatto calato il sipario sull'incontro poi sigillato dalla perla di Douglas Costa subentrato dalla panchina.

Il battibecco. "Ladri, ladri!" hanno urlato alcuni tifosi presenti in Tribuna all'indirizzo della dirigenza bianconera. E, come mostrato dalle immagini televisive di Ottochanneltv, Pavel Nedved non s'è lasciato intimidire e ha replicato per le rime a quegli insulti: "Questo non è rigore? Se dici così non capisci un cazzo di calcio!". Il Pallone d'Oro del 2003 e dirigente bianconero è stato successivamente scortato all'esterno dello stadio onde evitare che la situazione potesse degenerare considerati gli ‘animi caldi'.