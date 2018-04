Era uno degli uomini più attesi di Benevento-Juventus. Paulo Dybala ha risposto presente, riscattandosi dopo la sfida di Champions contro il Real, conclusa con ampio anticipo, a causa dell'ingenua espulsione rimediata al cospetto di Ronaldo e compagni. Tre gol, pallone a casa e una dedica speciale, quella per la mamma per celebrare il suo compleanno. Il tutto con una speciale maglietta ostentata davanti alle telecamere in occasione della prima, splendida, rete.

Dybala, tripletta al Benevento e dedica alla mamma

Giornata dunque ricca di sorrisi per Dybala che allontanato il ricordo tutt'altro che felice di Juve-Real. Dopo il primo gol realizzato con una splendida conclusione, la Joya bianconera ha mostrato una maglia speciale con una dedica particolare: "Feliz Cumple Ma". Un modo per festeggiare il compleanno di mamma Alicia, che non può che essere orgogliosa del campione bianconero. Dopo il fischio finale, il calciatore si è fatto immortalare nello spogliatoio del Vigorito con il pallone della tripletta e la maglia-dedica per mamma Alicia, il tutto con il post: "Mamma qui c'è il mio regalo. Ti amo, auguri".

I giorni difficili di Dybala post Juve-Real

Una giornata dunque da incorniciare per il ragazzo argentino che ha commentato la partita ai microfoni di Premium Sport. Il numero 10 sorridente è tornato a parlare dei giorni scorsi, quelli del post Juve-Real, in cui ha dovuto affrontare numerose critiche per l'espulsione che ha lasciato la squadra di Allegri in 10: "Prima di tutto voglio mandare un saluto a mia mamma nel giorno del suo compleanno, oggi mi sta guardando. Sono contento oggi più che per i rigori per i gol perché non sono stati giorni facili".

Le difficoltà di Benevento e le speranze di rimonta in Champions

A proposito della partita di Benevento, la Juve ha sofferto più del dovuto. Una situazione probabilmente legata anche alle "scorie" del match di Champions per i bianconeri. Alla fine però sono arrivati i 3 punti e un risultato che non può che essere un'iniezione di fiducia in vista del ritorno contro le merengues, una sfida in cui Dybala squalificato non potrà scendere in campo: "Sicuramente per come è messa la classifica il risultato sarebbe dovuto essere un altro, ma questa è una squadra che gioca bene. A Madrid possiamo andare a fare risultato, ci crediamo".