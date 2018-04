Dopo Ronaldo, ecco Diabaté. Se Cristiano ha fatto vivere una notte da incubo ai difensori della Juventus, pochi giorni dopo ci ha pensato l'esperto attaccante maliano a far venire letteralmente il mal di testa al reparto arretrato di Allegri in Benevento-Juventus. Una doppietta per provare a trascinare i giallorossi all'impresa, facendo esplodere il Vigorito che lo ha eletto giustamente a suo nuovo idolo. Difficile non applaudire un ragazzo che ha una media gol di una rete ogni 39′.

Diabaté, doppietta super contro la Juventus

Nonostante alla vigilia fosse considerato il pericolo numero 1 da parte della difesa della Juventus, Diabaté è riuscito comunque a lasciare il segno in Benevento-Juventus. Prima pareggiando con un tocco da rapace d'area il primo gol di Dybala, e poi con la sua specialità, il colpo di testa, per il 2-2 che ha illuso i giallorossi poi messi ko dal terzo gol della Joya (proprio dopo l'uscita di Diabaté) e dalla perla di Douglas Costa. E pensare che nel corso del match l'ex Metz ha toccato appena 15 palloni: solo Iemmello, subentrato al suo posto ne ha toccati meno, 12. Una capacità dunque di incidere come pochi per il classe 1988.

La strepitosa media-gol di Diabaté in Serie A

E con la doppietta messa a referto oggi contro la Juventus, Diabaté ha raggiunto quota 5 gol in altrettante partite per un totale di 195 minuti giocati. Il primo gol in campionato è arrivato all'esordio, contro il Crotone, poi la doppietta da titolare contro il Verona di pochi giorni fa e infine il bis concesso contro la capolista Juventus. Il tutto con una media gol di una rete ogni 39′ circa. E se il ragazzo avesse iniziato la sua stagione con il Benevento probabilmente la squadra del patron Vigorito avrebbe ulteriormente giovato dei suoi gol, ritrovandosi più in alto in graduatoria.

in foto: I dati stagionali di Diabaté (foto Whoscored.com)

Cosa succederà a fine stagione a Diabaté sul mercato

Il passato però ormai è passato, per un ragazzo approdato a Benevento a gennaio con la formula del prestito oneroso da 200mila euro. A fine stagione il Benevento proverà probabilmente ad esercitare il riscatto dai turchi dell'Osmanlispor. Un’esperienza quella in Turchia con poche gioie, per un ragazzo che non è riuscito a replicare quanto di buono fatto in Francia soprattutto con la casacca del Bordeaux con 50 reti in 127 presenze in 6 stagioni. I sanniti hanno avuto il merito di credere nelle capacità di Diabaté reduce da un altro prestito al Metz: una squadra trascinata alla salvezza con 8 reti in 14 partite.