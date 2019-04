Ancora cinque partite e poi le strade di Rino Gattuso e del Milan si divideranno. Mai in totale sintonia con una parte della dirigenza, il tecnico calabrese lascerà infatti il club di via Aldo Rossi al termine della stagione, e anche in caso di conquista dei gironi della prossima Champions League. Le responsabilità dell'ex centrocampista rossonero, secondo società e tifosi, sarebbero infatti molte: tra queste la mancanza di un gioco convincente, la scelta di modulo e interpreti e soprattutto l'atteggiamento troppo "morbido" della squadra nelle partite decisive.

L'ultimo azzardo tattico di Gattuso contro la Lazio, è stato dunque al centro del confronto che l'allenatore ha avuto nelle scorse ore con Leonardo e Maldini. A pochi giorni dalla delicata trasferta di Torino, dove il Diavolo è costretto a vincere, i due dirigenti hanno nuovamente chiesto al tecnico di svegliare la squadra e di non perdere contatto con quel quarto posto fondamentale per il prossimo futuro societario.

Maurizio Sarri ha già dato il suo ok

Nella prossima stagione, salvo clamorosi ripensamenti e cambi di programma, sulla panchina del Milan ci sarà un nuovo allenatore: il settimo da quando è stato esonerato, nel 2013, Massimiliano Allegri. Il "casting" per sostituire Gattuso pare sia già cominciato da giorni, e sarebbero diversi i profili presi in esame dalla proprietà e dallo status maggiore di via Aldo Rossi.

Dopo aver bruciato bandiere come quelle di Seedorf, Filippo Inzaghi e Brocchi, il nuovo corso ripartirà molto probabilmente da un allenatore senza pedigree rossonero. Tra i nomi già circolati nelle ultime settimane (Emery, Pochettino, Rudy Garcia), quello di Maurizio Sarri pare aver convinto tutti. Secondo Sport Mediaset, l'ex allenatore del Napoli, oggi al Chelsea, avrebbe già dato una disponibilità di massima a lasciare Londra e a sedersi sulla panchina del Milan nella prossima stagione.