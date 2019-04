Quale sarà il futuro di Maurizio Sarri? Il destino del tecnico toscano è ancora tutto da scrivere. L’obiettivo del Chelsea era e resta la qualificazione alla Champions League. I Blues hanno gli stessi punti dell’Arsenal, entrambe quarte, e sono in semifinale di Europa League, chi la vince va in Champions. Dovesse arrivare nei primi quattro il tecnico italiano avrebbe maggiori chance di conferma, ma conoscendo Abramovich l’allenatore sessantenne potrebbe essere esonerato anche se dovesse raggiungere uno dei traguardi prefissati. E allora il ritorno in Italia di Sarri potrebbe essere molto probabile, ma dove? Roma o Milan?

La Roma pensa a Sarri

C’è uno strano triangolo che rischia di formarsi. Perché le panchine di Inter, Milan e Roma potrebbero cambiare e l’effetto domino potrebbe farla da padrona. La Roma con ogni probabilità non confermerà Ranieri nemmeno se Sir Claudio chiuderà al quarto posto. Totti, che dovrebbe avere sempre maggiori poteri, vota Sarri, ma i giallorossi tengono d’occhio anche Conte (più vicino all’Inter però), Giampaolo e Gattuso, che sta inseguendo il quarto posto (è pure in semifinale di Coppa Italia) ma nonostante ciò non è saldissimo sulla panchina del Milan.

Sarri con Insigne al Milan

E il futuro di Sarri potrebbe tingersi di rossonero. Leonardo ama il bel gioco e sa benissimo che l’ex tecnico del Napoli potrebbe dare un altro volto al Milan. Sarri è concentrato solo sul Chelsea, con cui ha firmato un triennale, ma sicuramente è stuzzicato dalla possibilità del Milan, una delle società più vincenti di sempre al mondo e che ha una squadra giovane e dunque potenzialmente in crescita. Inoltre da qualche giorno si parla del Milan interessato a Lorenzo Insigne e chissà che questo non sia un indizio piuttosto importante per il futuro di Sarri, che al Chelsea ha voluto Jorginho e Higuain e al Milan troverebbe sicuramente Reina (un fedelissimo) e potrebbe riavere in squadra il ‘Magnifico’ che con lui ha vissuto i suoi anni migliori.