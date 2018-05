Il campionato volge al termine, la Juventus sta per cucirsi l’ennesimo scudetto sul petto e le squadre nostrane, dalla zona Europa a quelle impegnate per non retrocedere, affilano le armi per un finale di stagione mozzafiato, entusiasmante e vivo fino al termine, fino all’ultimo secondo utile. Insomma, le ultime due settimane si preannunciano infuocate per un campionato affascinante come pochi altri negli ultimi anni e che sta appassionando, al netto dei soliti veleni e delle consuete polemiche, milioni di tifosi.

Milioni di tifosi in attesa dei verdetti finali ma anche di conoscere poi le storie estive, quelle di mercato, che interesseranno i propri beniamini. Eppure, prima ancora di parlare di ciò che sarà vediamo da quali basi partire per poter corteggiare, o solo pensare di attrarre, i migliori talenti della nostra Serie A. E così, ad un passo dalla fine di questa 116esima edizione del massimo torneo nazionale, ecco i calciatori con maggior valore di mercato presenti secondo il portale specializzato PlayRatings.net.

In Porta Gigio, Donnarumma meglio di tutti

In porta, in questo ideale undici dei migliori talenti/fenomeni che nobilitano la nostra Serie A con i loro sontuosi “market value”, troviamo Gigio Donnarumma. L’enfant prodige del Milan, infatti, al netto della crescente pressione, mediatica e non solo, delle attese ma anche di alcuni fischi da parte dei suoi supporters per problemi extracalcistici, si è ripetuto, per classe e rendimento in campo, anche in questo campionato dimostrandosi una autentica saracinesca. Una saracinesca costosa, la più costosa del torneo, che spazza tutti gli altri per quotazione di mercato portandosi a quota 53,5 milioni di euro.

Una valutazione importante, probabilmente deflazionata, ma che rende l’idea dell'ascesa di questo ragazzo che, tanto per non andare troppo in là con la memoria, partiva ad inizio campionato, da quota 37,5. Insomma, in sintesi: un successo, l’ennesimo della sua promettentissima carriera.

Difesa al top, la retroguardia vale 166 milioni di euro

In difesa, invece, proprio davanti al Gigio Nazionale ecco una schiera di difensori, disposti in linea a quattro per l’occasione, composta da calciatori davvero molto, molto forti. Il meglio che il nostro pallone possa offrire. Nello specifico, il riferimento è a due napoletani, uno juventino ed un milanista che, messi insieme, fanno la bellezza di 166 milioni di euro per un valore medio di ben 41,5 milioni per calciatore. Qualcosa di spaventoso.

Ed il Dream Team, suspence a parte, difensivo della Serie A sarebbe composto sulle corsie laterali da Alex Sandro (41 milioni di euro) e Hysaj (41,8 mln), nettamente fra i migliori nell’interpretare il ruolo in Italia con, al centro della retroguardia, fisicità, dinamismo, atletismo e qualità in impostazione garantite da Koulibaly (40,8 mln) sul centro-destra e Romagnoli (44,2 mln) sul centro-sinistra.

I Balcani dominano l’Italia: Milinkovic e Pjanic signori della mediana

Più avanti, nella terra di mezzo chiamata centrocampo troviamo, per proseguire la composizione di questo spettacolare Dream Team, tre talenti provenienti dall’Europa centro-orientale. E se all’inizio dell’anno nel novero dei più costosi del campionato c’era anche un italiano, Gagliardini, a quota 35 milioni di euro, ora, con 36 giornate a referto, il Belpaese risulta occupato da forze straniere, per lo più balcaniche.

E sì perché al netto della presenza in regia del gladiatore, dell’anima della Roma, del cuore giallorosso chiamato Nainggolan a quota 43,7 milioni di euro, nel ruolo di mezzeali ci sono il bosniaco Pjanic (4 reti e 11 assist in campionato) a 55 milioni ed il serbo Milinkovic-Savic, dandy del pallone, esteta del calcio nostrano, oltre soglia 60 per una magica, ed anche spettacolare ‘invasione' di classe e tecnica. Il tutto, per una mediana di spessore, dal grandissimo rendimento, 19 reti, e da 150 milioni di euro.

Attacco da 200 milioni di euro: Insigne in coppia con Dybala

Infine, a chiudere, ecco spuntare l’attacco che, come da pronostici, non delude affatto le attese risultando il reparto più costoso rispetto agli altri tre.

Con una media per calciatore di 75 milioni di euro, infatti, il pacchetto avanzato degli avanti meno accessibili del campionato arriva a lambire quota 225 milioni totali figurando come il fiore all'occhiello di questo eccezionale collettivo.

Uno score esaltante, dunque – con Icardi che la spunta sul connazionale Higuain fra gli undici titolari 80 milioni a 69 – per merito della qualità, equamente distribuita, di Dybala (90,8 mln) e di Insigne (55,6 mln) e della fame, ma anche dell'efficacia sotto porta del predetto Icardi (80,4 mln), quest’anno, divenuto il quinto calciatore più giovane della storia della Serie A negli ultimi 50 anni a superare quota 100 gol in campionato.