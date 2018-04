Inter in ansia per Gagliardini: stagione finita per il centrocampista?

Uscito in barella poco dopo la mezz’ora del primo tempo, il centrocampista nerazzurro ha rimediato una distrazione muscolare ai flessori della coscia destra. Solo gli accertamenti delle prossime ore, diranno se il giocatore di Spalletti riuscirà a rientrare prima della fine del campionato.