Nemmeno il tempo del fischio d'inizio e il calciomercato invernale 2018 ha già fatto registrare diversi colpi a sensazione. Dopo l'eccezionale ultima sessione estiva contraddistinta da investimenti da record, primo tra tutti quello per Neymar, la finestra definita "di riparazione" ha già contribuito a modificare la speciale top ten delle operazioni di calciomercato più costose della storia. E' il Liverpool il club principe delle trattative con un'operazione super in entrata, quella per Van Dijk e una altrettanto notevole in uscita quella legata alla cessione di Coutinho al Barcellona. Ecco come i due affari sono entrati di diritto tra i 10 acquisti più costosi della storia del mercato.

Coutinho terzo acquisto più costoso della storia, dietro Neymar e Mbappé.

In vetta alla classifica virtuale dei colpi più costosi di calciomercato domina ancora il brasiliano Neymar. 222 milioni incassati dal Barcellona per la nuova stella del Psg pochi mesi fa per riscrivere la storia del calcio. Alle sue spalle ecco il neocompagno Mbappé affare da 180 milioni (prestito dal Monaco al Psg con diritto di riscatto fissato a 180 milioni di euro). Sul terzo gradino del podio la new entry Coutinho, fresco di trasferimento al Barcellona per una cifra di 180 milioni di euro (120 più altri 40 di bonus).

Pogba scivola fuori dal podio della top ten.

Con il suo approdo in terra catalana, Cou ha scalzato dal podio degli acquisti di calciomercato della storia Pogba che nel 2016 si è trasferito dalla Juve allo United per 105 milioni. A pari merito con il "polpo", il connazionale Dembélé reduce da un lungo stop e trasferitosi pochi mesi fa dal Dortmund al Barça per 105 milioni. Alle loro spalle la coppia madrilena Ronaldo-Bale: il primo acquistato dalle merengues nel 2009 per 104 milioni complessivi, il secondo nel 2013 per 101 milioni.

Higuain resiste all'ottavo posto.

L'unico "italiano" presente nella classifica dei colpi più cari di sempre è Gonzalo Higuain. Il Pipita resiste all'ottavo posto in virtù dei 90 milioni investiti dalla Juventus per acquistarlo dal Napoli nel 2016. A seguire c'è ancora Neymar: questa volta le cifre sono quelle relative all'acquisto da parte del Barcellona che nel 2013 versò 88 milioni nelle casse del Santos

Van Dijk entra nella classifica dei 10 colpi più cari di sempre.

Sull'ultimo gradino della top ten, ecco la seconda new entry ovvero Virgil Van Dijk. Per il centrale, diventato il difensore più costoso della storia del calcio, il Liverpool ha speso pochi giorni fa addirittura 84 milioni finiti nelle casse del Southampton. Un'operazione che va a braccetto con un altro colpo di mercato targato Premier: si tratta dell'acquisto di Romelu Lukaku che lo United ha strappato all'Everton per la stessa cifra di Van Dijk ovvero 84 milioni.