Raggiante. Philippe Coutinho ha sfoderato un sorriso super in occasione delle prime foto al Barcellona, il club che lo ha strappato a suon di milioni al Liverpool. Dopo la vittoria della squadra di Valverde sul Levante, il club catalano ha effettuato una pre-presentazione dell'ultimo colpo di calciomercato, per le prime foto da nuovo giocatore del Barça. Un antipasto della presentazione ufficiale che andrà in scena nella giornata di lunedì 8 gennaio.

Barcellona, ecco Coutinho. Prime foto per il colpo di calciomercato.

Il duttile esterno offensivo pagato dal Barcellona ben 160 milioni (120 milioni più altri 40 di bonus), ha indossato per l'occasione una giacca del Barcellona. Foto davanti ad un murales con lo stemma del nuovo club per il giocatore che si è messo in posa con il classico gesto dei brasiliani, alla Ronaldinho. Grande entusiasmo da parte del ragazzo che dai prossimi giorni potrà mettersi al lavoro con la sua nuova squadra.

Coutinho al Barça con la maglia numero 7.

Pur non essendo stata ancora ufficializzata la decisione, non sembrano esserci dubbi sul numero di maglia che Coutinho indosserà al Liverpool. La stampa catalana non ha dubbi per Cou che dovrebbe portare sulle spalle il numero 7 che dovrebbe essergli ceduto per l'occasione da Arda Turan, calciatore in uscita dai Reds.

Ultime notizie sul calciomercato del Barcellona, arriva anche Mina.

Nel frattempo il Barcellona si prepara a chiudere un altro colpo di mercato. Si tratta del giovane difensore colombiano Yerri Mina. Secondo quanto riportato da Radio Caracol, il calciatore nei prossimi giorni dovrebbe firmare con i blaugrana che hanno trovato l'accordo col Palmeiras per anticipare di sei mesi l'arrivo del giovane difensore colombiano: a fronte dell'opzione d'acquisto per giugno fissata a 9 milioni, i catalani sborseranno qualcosa in piu' (si parla di 11-12 milioni) per garantirsi il sostituto di Javier Mascherano, destinato a fare le valigie per la Cina.