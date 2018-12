"Partita persa a tavolino, multa alla società pari all'incasso e sospensione del campo per una giornata". E' questo il provvedimento richiesto dal Codacons, l'associazione che tutela i diritti degli utenti e dei consumatori, sul caso dei cori razzisti nei confronti da parte dei tifosi nerazzurri nei confronti di Kalidou Koulibaly nel corso di Inter-Napoli. Una situazione definita da Codacons "inaccettabile" e che a tal proposito meriterebbe una sanzione esemplare e più pesante rispetto a quella arrivata dal giudice sportivo (ovvero multa più chiusura della Curva Nord in occasione delle prossime due gare)

Giovedì nero dunque per il calcio italiano. Il caso del tifoso nerazzurro morto per le conseguenze degli scontri prima di Inter-Napoli e gli ululati razzisti nei confronti di Koulibaly nel corso della gara hanno catalizzato l'attenzione mediatica. Tanti i messaggi di solidarietà per il centrale senegalese degli azzurri da parte di compagni e avversari, come Cristiano Ronaldo. Nelle ultime ore è arrivata anche la richiesta del Codacons, l'associazione che tutela i diritti dei consumatori che ha chiesto provvedimenti esemplari e pesantissimi. Questa la nota dell'associazione: "Il CODACONS interviene sul caso dei cori razzisti andati in scena ieri sera a San Siro nel corso del big match Inter-Napoli e chiede che episodi del genere vengano puniti severamente, stabilendo provvedimenti davvero esemplari per arrestare un fenomeno altrimenti incontenibile e diffusissimo: partita persa a tavolino, multa alla societa' pari all'incasso e sospensione del campo per una giornata".

Il presidente del Codacons Carlo Rienzi ha giustificato così la sua richiesta: "E' necessario farla finita con il finto pugno duro messo in mostra negli ultimi anni e assumere provvedimenti davvero esemplari. Solo così sarà possibile reprimere definitivamente il razzismo nel mondo del calcio e riconsegnare ai tifosi – quelli veri – il divertimento e la passione che hanno smarrito da tempo, come dimostrano i dati sulle presenze allo stadio"