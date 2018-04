Dopo due stagioni al Newcastle, Rafa Benitez potrebbe tornare in patria e allenare una squadra della Liga. È questa la clamorosa indiscrezione che rimbalza dalla Spagna e che racconta di un presunto interessamento della Real Sociedad per l'ex allenatore di Inter e Napoli. L'attuale manager dei Magpies, nonostante la sua esperienza a Madrid non sia terminata in modo indimenticabile, continua ad avere grande appeal nel massimo campionato spagnolo.

Dalle parti di San Sebastian, Benitez è infatti considerato l'uomo giusto per rilanciare le ambizioni del club e per riportare la squadra in Europa. Le sue vittorie e la sua grande esperienza anche in ambito internazionale sono credenziali molto importanti per la società basca, che starebbe pensando a Benitez come possibile sostituto di Imanol Alguacil: attuale allenatore della squadra bianco blu.

I problemi societari

Il futuro di Rafa Benitez è però legato a doppio filo a quello della sua attuale società inglese: ancora in attesa di un acquirente che rilevi la maggioranza del club e che prenda il comando con una nuova dirigenza. Attualmente posizionato a metà classifica, e tornato grazie al tecnico di Madrid nella Premier League dopo un solo anno di purgatorio, il Newcastle è atteso dalla trasferta di Leicester e da altre cinque partite che potrebbero dire molto sul futuro dell'allenatore spagnolo.

Dopo il recente successo contro l'Huddersfield, è stato lo stesso manager dei Magpies a ricordare a tutti qual è l'obiettivo principale di questa stagione: "Abbiamo fatto una grande gara e c'era una grande atmosfera tra la squadra e i tifosi – ha dichiarato – Insieme a loro siamo più forti. L'obiettivo di quest'anno sono i quaranta punti: quella è la cifra che stiamo cercando e basta".