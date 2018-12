Il "tuttocampista" Paulo Dybala vuole tornare a segnare. Quale occasione migliore per lui se non Juventus-Inter, super anticipo della 15a giornata di Serie A in programma venerdì sera allo Stadium? La Joya bianconera, che non ha mai segnato ai nerazzurri del suo compagno di nazionale Mauro Icardi, è pronto per tornare a sfoderare la sua "Mask" e a tal proposito in occasione di un evento commerciale ha voluto lanciare la sua personale sfida alla formazione di Luciano Spalletti.

Inter così ti faccio gol, il messaggio di Paulo Dybala ai prossimi avversari

Paulo Dybala reduce dall'ottima prestazione in Fiorentina-Juventus e dalla premiazione in occasione del Galà del Calcio (è stato inserito nella top 11 dell'ultimo campionato) è stato ospite nella serata di martedì di un evento commerciale della società del Collegno Paradiso. Ecco allora che l'attaccante argentino si è reso protagonista in campo con una serie di calci di punizione. Dopo aver pennellato una traiettoria perfetta su calcio piazzato, incassando gli applausi dei presenti, il numero 10 della Juventus ha riservato una battuta con il sorriso sulle labbra: "Ne faccio uno anche venerdì sera". Un messaggio diretto dunque all'Inter, la prossima avversaria della Juventus in un derby d'Italia che si preannuncia incandescente.

Dybala non ha mai segnato all'Inter

E chissà che in Juventus-Inter dunque Paulo Dybala non realizzi il suo primo gol all'Inter. Il calciatore che nelle ultime giornate ha giocato in una veste tattica diversa, che gli permette di muoversi da "tuttocampista", in una posizione più lontana dalla porta, in occasione della premiazione al Galà del Calcio ha parlato così del possibile ritorno al gol (che manca dal 3 novembre) contro l'Inter: "È vero. Mi manca, mi piace segnare e farlo contro di loro sarebbe ancora più bello specie per l'importanza che questa partita ha per i tifosi. Icardi? Ci siamo visti, ma non abbiamo parlato della gara che ci aspetta. Per fortuna abbiamo segnato entrambi in nazionale, sarà bello ritrovarlo venerdì, abbiamo un ottimo rapporto"

Come giocherà Dybala in Juve-Inter

Nessun dubbio sulla presenza di Paulo Dybala dal 1′ in Juventus-Inter. Il numero 10 della Juventus giocherà ancora una volta nelle vesti di tuttocampista nel possibile 4-3-1-2 che potrebbe essere utilizzato da Allegri, alle spalle di Mandzukic e Cristiano Ronaldo. Un ruolo chiave quello dell'argentino che con le spalle coperte da Bentancur, Pjanic e Matuidi dovrà muoversi tra le linee e non dare punti di riferimento alla difesa avversaria, con la possibilità di favorire il lavoro dei due attaccanti.

Le probabili formazioni di Juventus-Inter