L’ottava edizione del Gran Galà del Calcio AIC ha assegnato gli oscar della stagione 2017/2018. Nella scelta la squadra ideale della scorsa annata calcistica non ci sono stati grandi sorprese ed è stata schierata con un 4-3-1-2: Alisson in porta; Cancelo, Chiellini, Koulibaly e Alex Sandro in difesa; Nainggolan, Pjanic e Milinkovic-Savic a centrocampo e il tridente composto da Dybala; Icardi e Immobile.

Sono stati assegnati dei premi alla carriera a Francesco Totti e Andrea Pirlo, due campioni del mondo del 2006 e veri simboli del calcio italiano degli ultimi 15 anni. Sandro Tonali del Brescia è stato premiato come miglior giovane della Serie B e Alia Guagni della Fiorentina per il calcio femminile. Un momento toccante verso la fine della manifestazione quando è stato ricordato Davide Astori, capitano della Fiorentina scomparso lo scorso marzo.

Icardi migliore giocatore e miglior goal

L'Inter sorride perché il capitano Mauro Icardi ha portato a casa il premio di miglior giocatore in assoluto e quello per il top gol: si tratta della rete di tacco contro la Sampdoria del 18 marzo 2018 ma il centravanti argentino sul palco ha espresso il suo punto di vista: "Secondo me il goal più bello è quello fatto l'anno scorso contro il Milan". Sul podio Brignoli (Benevento) e Suso (Milan).

Allegri miglior allenatore

La Juventus ha conquistato molti premi ed è stata eletta come migliore squadra e Massimiliano Allegri ha conquistato il riconoscimento come miglior allenatore. Pavel Nedved, vicepresidente bianconero, sul palco per ritirare il premio ha dichiarato: "I giocatori e l'allenatore sono la parte trainante, sono orgoglioso di essere qui. Sta tornando la voglia di venire in Italia".

Rocchi il miglior arbitro

Tra gli arbitri a ricevere la statuetta con il simbolo dell'AIC è stato Gianluca Rocchi: