La nuova maglia della Roma è realtà. Il club giallorosso ha presentato la divisa che i calciatori indosseranno nella prossima stagione e che farà il suo esordio in Roma-Parma, ultima partita stagionale in cui si celebrerà l'addio di Daniele De Rossi. La novità più importante è la presenza dei fulmini su colletto, maniche e calzettoni. Un riferimento alla mitologia romana e in particolare a Zeus "Re degli Dei".

in foto: www.asroma.com

La nuova maglia della Roma per la stagione 2019/2020, la novità è nei fulmini

La Roma ha presentato la nuova maglia per la stagione 2019/2020. Le immagini della casacca sono state ufficializzate sul sito del club capitolino e sono state molto gradite dai tifosi. Divisa rossa con richiami gialli, in segno di continuità con il recente passato per la Roma, con la novità che è rappresentata dalla presenza dei fulmini. Il dettaglio che decora il colletto a V, le maniche e i calzettoni, richiama la mitologia romana e in particolare Giove, il "Re degli Dei" secondo gli antichi romani. Un riferimento anche alla magia, che viene confermato anche dal titolo scelto per la presentazione della nuova maglia "IT'S MAGIC. IT'S AS ROMA".

Roma, c'è anche il nome di Zaniolo sulle nuove maglie

Il kit che completa la divisa della Roma prevede anche pantaloncini bianchi e calzettoni rossi, che riportato anche il fulmine oltre al logo dello sponsor tecnico Nike, e la scritta AS Roma. Presente sul sito anche la maglia personalizzata del giovane talento Nicolò Zaniolo (un indizio sulla sua possibile permanenza sul mercato), che ha commentato così il nuovo look capitolino: "Il fulmine è qualcosa di nuovo ed emozionante". Pete Hoppins, Football Apparel Senior Design Director di Nike ha spiegato così le scelte di design per la nuova maglia della Roma: "La mitologia romana e l'influenza che ha esercitato sull'identità della città di Roma hanno giocato un ruolo fondamentale nell'ideazione del concept. Quest'anno abbiamo puntato su Giove e il fulmine ci e' apparso come un simbolo immediato e potente su cui potersi concentrare".

Quando sarà messa in vendita la nuova maglia della Roma e quando farà il suo esordio in Serie A

I tifosi della Roma potranno acquistare la nuova maglia per la stagione 2019/2020 già a partire da oggi pomeriggio, sul sito ufficiale sromastore.com, nike.com e presso i principali rivenditori autorizzati. Per quanto concerne invece l'esordio in campo, un'anteprima è prevista in occasione di Roma-Parma, partita che chiude la stagione della squadra di Claudio Ranieri che spera ancora di conquistare la Champions. Una gara speciale che si giocherà in un Olimpico tutto esaurito per l'addio a Daniele De Rossi.