Dentro o fuori. La partita di domani sera contro a Nigeria è decisiva per il futuro dell'Argentina in Coppa del Mondo. Non c'è scelta, serve vincere. E può non bastare perché se la Croazia – dopo aver demolito l'Albiceleste nella seconda gara del girone – dovesse passare una serataccia con l'Islanda allora a passare il turno in maniera clamorosa potrebbero essere addirittura i ‘geyser' in virtù di una differenza reti al momento migliore (-2 rispetto al -3 dei sudamericani). Le polemiche degli ultimi giorni hanno scandito il conto alla rovescia verso la gara contro le ‘aquile': prima la preoccupazione per le condizioni psicologiche di Lionel Messi poi le notizie sul rischio esonero di Jorge Sampaoli, il ct lasciato in carica solo perché licenziarlo avrebbe significato pagargli un indennizzo di oltre 15 milioni di euro, infine le news sulla presunta auto-gestione caldeggiata dal gruppo.

La domanda sorge legittima: chi farà mai la formazione che andrà in campo tra meno di 24 ore? Molto lo si capirà quando ci sarà la lettura ufficiale… ma è chiaro che molte cose cambieranno, a cominciare dal portiere. Punto fisso, Lionel Messi: nella speranza che questa volta il gruppo riesca a supportarlo… intanto, per dargli manforte dal punto di vista affettivo in Russia è arrivata tutta la sua famiglia. Sua moglie, Antonella Roccuzzo, assieme ai figli della coppia (Thiago, Matteo e Ciro), s'è imbarcata nell'aeroporto di Ezeiza sul volo che – dopo aver fatto scalo in Spagna – farà rotta verso la Russia per stare accanto al ‘dieci' della Seleccion in questo momento molto difficile.

Domenica scorsa, in occasione del compleanno del marito/campione, la stessa Antonella gli ha dedicato un messaggio d'amore molto particolare e lo ha fatto attraverso i social network, pubblicando un post (con tanto di foto nella quale abbraccia sorridente il consorte) molto dolce: "Ti vogliamo tanto bene!!! Grazie per avermi reso la donna più felice del mondo e per la famiglia che crediamo sia il nostro più grande tesoro".