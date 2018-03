Un silenzio surreale, in un'atmosfera di grande commozione. A partire dalle 16.30 tifosi, sportivi hanno potuto dare il loro ultimo saluto a Davide Astori. La camera ardente allestita al centro della palestra del Centro tecnico federale di Coverciano è la meta del pellegrinaggio di tutti i colori i quali vogliono rendere omaggio allo sfortunato calciatore, deceduto nella notte di sabato nell'albergo di Udine dove era in ritiro con la Fiorentina in vista del lunch match contro l'Udinese. Un pensiero e una preghiera per quel ragazzo che ha indossato la maglia numero 13 della Fiorentina, maglia che è stata appoggiata proprio sopra la sua bara.

Aperta la camera ardente di Astori a Coverciano

Dopo l'autopsia che ha spiegato che il cuore di Davide Astori, ha rallentato fino a smettere di battere, il feretro con il corpo del capitano della Fiorentina è stato trasferito dall'obitorio dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine a Coverciano, dove è stata allestita la camera ardente che rimarrà aperta fino alle 22.30. Presenti tutti i parenti del giocatore, i genitori, i fratelli e la compagna Francesca Fioretti, ai quali si sono subito aggiunti i dirigenti della Fiorentina con tutti i giocatori, ancora visibilmente scossi dalla tragedia. A partire dalle 16.30 le porte della palestra del Centro tecnico federale di Coverciano sono state aperte, per consentire alle tantissime persone presenti di poter salutare per l'ultima volta il capitano viola.

La maglia numero 13 della Fiorentina sulla bara di Astori

La maglia numero 13 della Fiorentina, quella che il calciatore ha indossato in tante battaglie sportive, è stata appoggiata sopra la bara all'interno della camera ardente. Proprio quella casacca che la società viola e il Cagliari hanno deciso di ritirare in omaggio a Davide Astori, in modo che nessun calciatore possa in futuro portare sulle spalle quel numero diventato purtroppo indimenticabile.

Centinaia di persone in fila per omaggiare Davide Astori

Centinaia e centinaia di persone si sono messe in fila per poter rendere omaggio a Davide Astori all'interno della camera ardente. All'esterno della struttura tantissimi i messaggi e i mazzi di fiori, lasciati all'ingresso. Tanti anche i personaggi del mondo del calcio che sono arrivati a Coverciano per salutare lo sfortunato calciatore, tra questi anche l'ex direttore di gara Collina e l'ex campione del mondo Ciccio Graziani.

Quando si terranno i funerali di Astori

Dunque tantissima gente ha deciso di muoversi già oggi recandosi a Coverciano presso la camera ardente che resterà aperta fino alle 22.30. Previsto anche per domani un vero e proprio bagno di folla in vista dei funerali che si terranno alle ore 10 nella basilica di Santa Croce a Firenze. Saranno presenti anche numerosi calciatori, dirigenti e delegazioni di squadre di calcio, tra cui quella del Cagliari, la formazione in cui Davide Astori ha militato dal 2008 al 2013.

Niente pubblico nella Basilica di Santa Croce. Il feretro di Astori farà una sosta davanti allo stadio

Proprio in vista della grande affluenza prevista per domani, non sarà consentito l'accesso al pubblico domani all'interno della Basilica di Santa Croce in occasione delle esequie di Davide Astori. Lo ha reso noto la stessa Fiorentina "a seguito del considerevole numero di persone che renderanno omaggio alle esequie di Davide Astori, per ragioni di sicurezza. Per tutti coloro che vorranno salutare per l'ultima volta il Capitano viola, domani mattina il feretro, prima di raggiungere la Basilica, transiterà da viale Fanti, e farà una sosta davanti al suo Stadio, prima di proseguire verso Santa Croce".