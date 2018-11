Mentre Inter, Napoli e Milan guardano soprattutto al mercato orientale, la Juventus sta invece seguendo la strada già percorsa dalla Roma di James Pallotta ed è pronta ad invadere con il proprio marchio gli Stati Uniti. Come confermato dal club bianconero, il prossimo 7 dicembre ci sarà un evento particolarmente importante in occasione della partita di NBA tra i Brooklyn Nets e i Toronto Raptors.

Sarà infatti una serata dedicata interamente alla vecchia signora, già ribattezzata "Juventus Night", che colorerà di bianconero il "Barclays Center" e porterà il brand juventino sia sui led fuori dal palazzetto che sugli schermi e led a bordocampo. Durante l'evento, che per l'occasione verrà seguito personalmente dal "Brand Ambassador" David Trezeguet, verranno inoltre regalati ai tifosi americani gadget e i biglietti per un suggestivo "Watch party" che andrà in scena prima della sfida tra Nets e Raptors.

Il "Derby d'Italia" con Trezeguet e Jay-Z

I fortunati tifosi che riusciranno a mettere le mani su questi speciali pass, avranno la possibilità di assistere insieme a Trezeguet e a poche ore prima della palla a due, al "Derby d'Italia" tra Juventus e Inter: in programma nella serata italiana del 7 dicembre, e trasmesso al "40/40 club", bar di proprietà del famoso rapper Jay-Z .

Come evidenziato dal club piemontese, quella del Barclays Center sarà una prima assoluta per una squadra di calcio italiana, che mai aveva finora organizzato un evento del genere in occasione di un match NBA. La serata avrà ovviamente una valenza molto importante dal punto di vista del marketing e del marchio della società con più titoli in Italia: già in forte ascesa da diversi mesi, ovvero da quando Cristiano Ronaldo ha messo piede per la prima volta sul suolo torinese.