Cristiano Ronaldo sposta gli equilibri. Non solo in campo se si considera com’è messo il Real Madrid. Da quando il portoghese è un giocatore juventino sui tre principali social network (Facebook, Twitter, Instagram) la Juventus ha quasi raddoppiato i suoi followers e grazie a CR7 i Campioni d’Italia hanno iniziato a vendere tantissime maglie negli Stati Uniti, in quattro singoli stati nessuna squadra ne ha vendute di più.

La Juve cresce negli Stati Uniti

Il brand Juventus cresce in ogni angolo del pianeta, e parte del merito è di Cristiano Ronaldo. Il portale e-commersoccer.com ha analizzato la vendita di magliette negli Stati Uniti e tra i 50 stati ce ne sono quattro in cui la Juve batte tutti: la Florida, il West Virginia, il Wyoming e lo Utah. Il segnale è più che positivo per la Juventus, considerato che l’effetto Ronaldo è appena agli inizi, e considerato che lo scorso anno non era leader nemmeno in uno dei cinquanta stati. Insomma chissà cosa accadrà se con CR7 i bianconeri riusciranno a vincere la Champions, che manca da oltre vent’anni.

Qual è la squadra che vende più maglie negli Stati Uniti

Fino a pochi mesi fa anche negli Stati Uniti dominava il Real Madrid, che è calato pesantemente e ha pagato anche nella vendita delle magliette l’addio del cinque volte Pallone d’Oro. I Campioni d’Europa comunque restano la società che vende più maglie in 6 stati e fa meglio della Juventus del Tottenham (4) e del Bayern Monaco (2). Il primato assoluto è del Manchester United, la squadra che vende di più di tutte al mondo, e che domina in 11 stati americani (su 50, quindi più di uno su cinque). A quota 9 c’è il Barcellona, che ovviamente sfrutta l’effetto Leo Messi. Mentre a 7 ci sono il Liverpool e il Paris Saint Germain, molto probabilmente trascinato da Neymar e dal campione del mondo Mbappé.