Quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo? Lascerà o meno il Real Madrid per approdare magari al Psg? Le dichiarazioni del portoghese subito dopo il triplice dell'ultima finale di Champions hanno dato il la ad un tormentone di mercato che rischia di durare a lungo almeno fino a dopo i Mondiali. Oltre alle dichiarazioni dei protagonisti, addetti ai lavori e tifosi sono a caccia di piccoli particolari che potrebbero rappresentare un indizio sul futuro di CR7. L'ultimo arriva dal sito ufficiale del Real e in particolare dalla sezione riservata alla vendita delle nuove maglie della squadra di Zidane.

Nuova maglia del Real Madrid, foto di tutti i calciatori meno che di Ronaldo

Il Real Madrid ha presentato la nuova maglia ufficiale che i campioni d'Europa dovranno indossare nella prossima stagione. Look classico bianco, con richiami di colore nero a differenza della casacca indossata in questa annata. Ecco allora che il club sul proprio sito, nel sito dedicato alla vendita dei prodotti ufficiali ha postato le foto di tutti i calciatori delle merengues con la nuova casacca. L'unico assente è Cristiano Ronaldo: c'è la maglia del calciatore ma non la sua foto. Un indizio di mercato?

Perché Ronaldo non compare nelle foto ufficiali con la nuova maglia

Il particolare non è sfuggito agli addetti ai lavori che hanno subito considerato questa assenza come un possibile segnale di un possibile addio di Ronaldo al Real Madrid. Il tutto potrebbe essere legato invece ad un semplice "problema" legato alla mancanza dei tempi tecnici per realizzare il servizio, dopo la finale del massimo trofeo continentale. Il calciatore invece dopo la festa per il terzo trofeo consecutivo ha staccato la spina, per tornare ad allenarsi in vista dei prossimi Mondiali di Russia, dove proverà a trascinare il Portogallo campione d'Europa.

Quando si conoscerà il futuro di Ronaldo

Per conoscere il futuro di Ronaldo bisognerà aspettare quasi certamente la conclusione dei Mondiali. Nel frattempo le parti, ovvero l'entourage del giocatore e Florentino Perez proveranno a ricucire una frattura che ha di fatto aumentato le possibilità di vedere il portoghese in campo con la casacca del Psg nella prossima stagione. Proprio gli ammiccamenti del presidente del Real alla stella dei transalpini Neymar sono alcuni dei motivi che hanno spinto il fenomeno portoghese a pensare al clamoroso addio. Appuntamento dunque a luglio, in attesa di nuovi indizi sul futuro del bomber