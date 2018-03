Il ricordo di Davide Astori, è ancora vivo nella testa e nel cuore di tutti. A distanza di poco più di dieci giorni dalla sua improvvisa scomparsa, l'ex capitano della Fiorentina continua ad avere un posto speciale nella memoria dei tifosi: specialmente quelli di Firenze, che lo hanno ricordato con un affetto incredibile.

Dal giorno della sua morte, sono stati infatti in molti ad aver fatto tappa davanti alla cancellata che porta alla tribuna dello stadio "Franchi", per lasciare un ricordo o per dedicare una preghiera o un semplice saluto al giocatore: una processione che, in poco tempo, ha fatto diventare quel lato dell'impianto fiorentino un vero e proprio muro del pianto. Affetto che ora la Fiorentina ha deciso di proteggere e custodire gelosamente.

La decisione della società

Per non disperdere tutto questo amore e per mantenere vivo il ricordo di Davide, la Fiorentina provvederà a raccogliere foto, disegni, frasi, poesie, sciarpe e bandiere lasciati ai cancelli di tribuna dello Stadio Franchi – ha comunicato la dirigenza viola – Tutto il materiale sarà custodito nel rispetto di chi ha voluto lasciare un messaggio per il nostro Capitano ed insieme alla famiglia decideremo come meglio conservare queste dimostrazioni d’amore per mantenerle nel tempo.

Sarà dunque la famiglia di Astori a decidere se tenere per sé i ricordi lasciati dai tifosi oppure se condividerli con tutti, attraverso la creazione a Firenze di uno spazio apposito.

L'idea dei tifosi

Secondo il quotidiano "La Nazione", la Fiorentina si sarebbe dunque offerta di trovare uno spazio adeguato per raccogliere tutto l'affetto dimostrato dalla gente nei confronti di Astori, e sarebbe anche pronta a coinvolgere la tifoseria gigliata su come e dove raggruppare tutto il materiale lasciato sulla cancellata. Come segnalato dal sito "violanews", molti tifosi della Fiorentina avrebbero già pensato ad una specie di bacheca in vetro da realizzare al "Franchi" e da condividere con tutti coloro che ogni fine settimana si recano allo stadio fiorentino.