A poco più di 24 ore dal commovente pomeriggio dello stadio "Franchi", il ricordo dell'ex capitano della viola è ancora ben presente in tutti i tifosi. La drammatica scomparsa del giocatore di Stefano Pioli, oltre ad unire tutto il mondo del calcio, ha dato il via ad una serie di iniziative speciali in memoria del 31enne di San Pellegrino Terme. L'ultima in ordine di tempo, è stata presa nuovamente dal club gigliato. Dopo aver ritirato la maglia numero 13 dalla prima squadra, la società toscana ha deciso altrettanto anche per le sua altre squadre.

"Per onorare la memoria del Nostro Capitano Davide Astori – si legge nel documento ufficiale, pubblicato sul sito del club – anche tutte le squadre del Settore Giovanile della Fiorentina ritireranno la maglia viola numero 13". Una scelta suggestiva, mai presa da nessun'altra società, che aiuterà a mantenere vivo il ricordo di Davide.

Le lacrime di Pezzella

Dopo le lacrime dei suoi compagni e del suo allenatore, tra i più scossi nel pomeriggio del "Franchi", anche German Pezzella ha raccontato il suo stato d'animo in un'intervista concessa a TyC Sports: "Tornare negli spogliatoi e vedere la maglia di Astori è stato un colpo molto duro – ha spiegato il difensore argentino – E’ stato difficile anche vedere tutto quello che è accaduto al minuto 13. Quella mattina a Udine non me la dimenticherò per il resto della mia vita. Sono cose che non si possono spiegare. Non aveva niente che non andasse, non esiste un motivo".

Oltre ai massimi campionati professionistici di molti paesi europei, anche quelli dilettantistici hanno osservato un minuto di silenzio in omaggio al giocatore scomparso. E' successo, ad esempio, nel bergamasco: una zona che era familiare al povero Astori. Nelle scorse ore, i capitani delle squadre dilettantistiche bergamasche sono infatti scesi in campo con la fascia e il numero 13 sulla schiena.