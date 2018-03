Il partito di coloro che volevano rivedere Mario Balotelli in Nazionale, dovrà probabilmente aspettare ancora qualche mese: tempo che la Federazione decisa quale sarà il nuovo commissario tecnico. Solo allora (forse) avremo l'occasione di rivedere con la maglia azzurra l'attuale attaccante del Nizza che, in cuor suo, sperava in una chiamata di Gigi Di Biagio per le due amichevoli contro Argentina e Inghilterra. È stato lo stesso giocatore che, in un'intervista rilasciata a sport Week, ha ammesso di esserci rimasto male per la decisione dell'attuale ct.

"Sono sincero, mi aspettavo di tornare in azzurro – ha dichiarato Balotelli – Sono maturato. Ho 27 anni e due figli, non è più tempo di ragazzate". Che il "Bad Boy" del calcio italiano avesse cambiato registro negli ultimi tempi, era apparso evidente a tutti quanti, anche allo stesso Di Biagio che aveva lasciato la porta aperta al suo ritorno a Coverciano.

Il futuro di Super Mario

Molto lontano dalle dichiarazioni roventi e discutibili del suo procuratore Mino Raiola ("La Nazionale fa schifo, per portare Balotelli in azzurro ci vuole carattere, Di Biagio non ce l’ha"), Super Mario ha anche parlato di ciò che potrebbe regalargli il suo prossimo futuro. Nonostante l'ottima stagione con il Nizza di Lucien Favre, l'attaccante potrebbe infatti tornare anche clamorosamente in Italia.

Proposto dal suo agente anche a Juventus, Roma e Napoli, Balotelli ha però dichiarato che per il momento non è stata presa alcuna decisione: "Italia, Francia o Inghilterra nel mio futuro? Sono uno che vive al confine". Prima di pensare al suo prossimo trasferimento, il rossonero è però concentrato sul finale di stagione in Ligue 1. Se riuscirà a confermarsi anche in queste ultime giornate del campionato francese, la convocazione in nazionale non potrà più sfuggirgli.