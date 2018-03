Non può esserci una sosta per le nazionali senza un'incursione di Mino Raiola. Intervenuto da Radio 24 nel corso della trasmissione Tutti Convocati l'agente internazionale ha parlato della mancata convocazione di Mario Balotelli nella Nazionale Italiana, sul rinato rapporto tra l'azzurro e Buffon, che pregiudica la titolarità di Donnarumma; e lancia un sassolino nello stagno per quanto riguarda l'acquisto di Pepe Reina da parte del Milan e il futuro dell'attuale numero 99 rossonero.

L'agente di SuperMario ha parlato della mancata convocazione del suo assistito e dell'impostazione che Di Biagio ha dato alle sue convocazioni, criticandone il criterio. Mino Raiola si è soffermato anche su come viene accolta ogni volta la sosta dai tifosi da noi e all'estero

Siamo dispiaciuti per la mancata convocazione di Balotelli, ma ci dispiace ancora di più per la spiegazione ricevuta, pubblicamente perchè con noi non parlano. Se Di Biagio dice che i numeri per un attaccante non contano allora la Nazionale è chiusa per maglio. Rispettiamo il CT, il problema non è lui, ma il sistema calcio. Abbiamo una federazione che lavora senza un programma, un’idea per il futuro. Un veto Azzurro su Balotelli? Ripeto, siamo dispiaciuti e non capiamo cosa deve fare un giocatore per andare in Nazionale. La Nazionale dovrebbe essere rappresentata dai migliori, se i migliori non ci vanno davvero non capiamo i criteri. Il problema, lo ripeto, non è Di Biagio, ma quello che vuol fare la Nazionale. Nelle altre nazioni quando gioca la Nazionale è una festa, da noi invece è una motivo di lotta. Non c’è un programma, un’identità, noi cambiamo solo CT.