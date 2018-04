Come dimenticare il polpo Paul? Il simpatico cefalopode che viveva in un acquario pubblico presso il centro di vita marina di Oberhausen in Germania, è diventato famoso per i suoi pronostici sulle partite dei Mondiali 2010, quando con una precisione impressionante azzeccò tutti i risultati della nazionale tedesca. Dopo di lui, sono stati tanti gli animali che hanno provato a raccoglierne l'eredità senza particolare successo: elefanti, pinguini e porcellini d'India che però non sono riusciti ad ottenere gli stessi risultati del polpo a cui, dopo la sua morte nel 2010, fu dedicato anche un monumento. In vista del Mondiale di Russia 2018, ecco però che a ricoprire il ruolo dell'oracolo è stata una capra che ha già predetto il nome della nazionale campione.

Dopo il polpo Paul ecco le previsioni Mondiali della capra Zabiyaka

In terra di Russia dunque toccherà a questa simpatica capretta di nome Zabiyaka raccogliere l'eredità del Polpo Paul. L'animale si trova nello zoo di Samara e come riportato dall'agenzia Interfax ha già selezionato il nome della nazionale che vincerà i Mondiali di Russia. Un po' come accadeva al suo predecessore, che sceglieva tra due scatole con il mangime che portavano la bandiera delle squadre impegnate nelle partite, anche Zabiyaka ha dovuto scegliere tra varie ciotole piene di cibo recanti i nomi delle formazioni impegnate a Russia 2018

Chi vincerà il Mondiali 2018

Secondo la previsione della capra Zabiyaka dunque a vincere i Mondiali di Russia sarà il Belgio di Martinez, una nazionale molto competitiva che rappresenterebbe però senza dubbio una sorpresa. L'ufficio stampa dello zoo ha comunicato che "Zabiyaka ha scelto senza esitazioni la ciotola marcata con la bandiera del Belgio". Ciotola che è stata preferita a quelle con i nomi di Germania, Brasile e Argentina, ovvero le più serie candidate sulla carta alla vittoria del trofeo iridato e a quella dei padroni di casa della Russia. L'unico dubbio riguarda la Francia: dopo aver terminato infatti la ciotola del Belgio, Zabiyaka ha mangiato anche un po' in quella della nazionale transalpina.Potrebbe essere dunque questa la nazionale seconda classificata. Adesso bisognerà solo attendere per capire se l'oracolo ufficiale dello zoo di Samara, preferito dai tifosi ad altri simpatici "ospiti" della struttura è attendibile o meno.