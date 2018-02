Genio e sregolatezza. La vita calcistica ed extracalcistica di Sami Nasri è sempre stata condizionata da alti e bassi: dentro e fuori dal campo. Il nome dell'ex talento cresciuto nel Marsiglia, protagonista anche nella Premier League con la maglia del Manchester City, è tornato fuori nelle ultime ore dopo i sei mesi di squalifica che l'Uefa gli ha sanzionato "per aver fatto uso di sostanze attraverso metodi proibiti dell'Agenzia mondiale antidoping".

Come già evidenziato dalla stessa Uefa, la causa della squalifica di Nasri sarebbe da ricondurre ad un'autotrasfusione a scopo terapeutico (pratica vietata dalle normative di Nyon), effettuata dallo stesso calciatore transalpino in una clinica di Los Angeles, nel corso della stagione 2016-2017 mentre militava nel Siviglia. Dopo le indagini cominciate nel marzo dello scorso anno, Nasri aveva fatto inutilmente appello all'Uefa e alla Corte di arbitrato per lo sport.

L'idea del Benevento.

Attualmente svincolato dopo l'esperienza passata in Turchia con la maglia dell'Antalyaspor, Nasri può anche ritenersi fortunato perché ha rischiato uno stop di 4 anni, invece dei sei mesi che l'Uefa gli ha inflitto. La squalifica per doping, a questo punto, non gli impedirà infatti di ripartire con un'altra squadra nella prossima estate alla scadenza naturale della sua "punizione".

Definito da molti l'erede di Zinedine Zidane, campione d'Europa con l'under 17 francese, vincitore di cinque trofei con il Manchester City e protagonista con la nazionale transalpina, dopo l'esperienza in Inghilterra Nasri aveva firmato per il Siviglia, prima di volare in Turchia. Il suo nome, oltre al caso doping, era circolato in Italia anche per un presunto interessamento del Benevento che, durante la sessione invernale di mercato, aveva pensato anche a lui per rinforzare la squadra.