"E non finisce qui" avrebbe detto l'indimenticato Corrado Mantoni, storico presentatore de "La Corrida". Il Benevento nel mercato invernale ha piazzato addirittura 8 colpi di calciomercato, non fermandosi nemmeno dopo il fischio finale della sessione di trattative invernale, con il botto finale Sagna approdato in giallorosso da svincolato. E pensare che la società del presidente Vigorito aveva intenzione di andare addirittura avanti, con nel mirino altri due big, rimasti senza squadra ovvero Song e Nasri.

Benevento sondaggio di mercato per Song e Nasri.

Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, la società del presidente Vigorito oltre all'ex Arsenal e City Sagna, ha messo nel mirino altri due ex svincolati di lusso. Si tratta di Alex Song, e Samir Nasri capaci di scrivere pagine importanti del calcio internazionale degli ultimi anni tra Premier, Liga e Ligue 1. Il classe 1987 camerunense che ha giocato con Arsenal e Barcellona è rimasto svincolato dopo le esperienze non troppo positive al West Ham e al Rubin Kazan.

Per il francese decisiva l'inchiesta dell'Uefa.

Nasri invece ex jolly di City e Siviglia, non è riuscito a trovare altre squadre dopo la parentesi in Turchi all'Antalyaspor. A condizionare il Benevento soprattutto nel sondaggio per il francese, l'inchiesta dell'Uefa sul presunto doping che rischia di rivelarsi una tegola per il futuro del trequartista.

Benevento, 8 colpi per il miracolo salvezza.

Alla fine però il Benevento si è concentrato sull'affare Sagna che è stato portato a termine con successo. L'esterno ex nazionale francese era già presente al Vigorito in occasione dell'ultimo match interno contro il Napoli, in cui alcuni degli ultimi arrivati come Sandro, Guilherme, Puggioni e Djuricic hanno ben figurato. Ora spazio a Billong, Tosca, Diabaté e Sagna con la speranza che gli 8 colpi del calciomercato invernale contribuiscano alla rincorsa salvezza della formazione di De Zerbi, che non ha perso le speranze di mettere a segno un'impresa che rimarrebbe nella storia del calcio