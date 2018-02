Non vuole avere rimpianti il Benevento in questa seconda parte di stagione. Il club sannita, fanalino di coda della Serie A con appena 7 punti, si è reso protagonista di un mercato invernale da protagonista nel tentativo di puntellare la rosa a disposizione di De Zerbi. L'ingaggio dello svincolato Sagna, ex nazionale francese dal passato importante tra Arsenal e City ha portato a 8 il numero dei nuovi innesti di una squadra che ha perso anche pedine importanti.

Benevento, 8 operazioni in entrata nel mercato invernale.

Nella sessione di calciomercato di riparazione appena archiviata dunque il Benevento ha operato in maniera massiccia. La dirigenza ha cercato di fare il possibile per assicurare a De Zerbi rinforzi all'altezza della situazione sfruttando ogni occasione possibile, soprattutto in termini di esperienza. L'esterno Guilherme e il difensore Billong, ormai ex Legia Varsavia e Maribor, hanno già trovato spazio in campo in Serie A, mentre c'è grande curiosità per l'ex Tottenham Sandro arrivato dall'Antalyaspor che sta cercando la forma migliore. Stesso discorso per Djuricic arrivato dalla Samp come l'esperto portiere Puggioni, che raccoglierà l'eredità di Belec girato proprio ai blucerchiati. Esordio in vista magari proprio nel derby contro il Napoli anche per il difensore romeno Tosca e l'attaccante Diabaté del quale si dice un gran bene.

Il colpo Sagna a mercato chiuso.

E poi c'è l'ultimo arrivato Sagna. A mercato ormai chiuso il Benevento si è assicurato le prestazioni dell'esperto calciatore francese che il 14 febbraio spegnerà 35 candeline sulla torta. Rimasto svincolato dopo le tante stagioni in Premier con le maglie di Arsenal prima e City poi, l'ex nazionale transalpino rappresenta un vero e proprio colpo in termini di esperienza. Bisognerà solo valutare la sua tenuta fisica visto che è reduce da un periodo di inattività

Le importanti cessioni del Benevento.

Non solo operazioni in entrata però per il Benevento. Pesanti anche le operazioni in uscita del club giallorosso che complessivamente ha fatto registrare 6 cessioni. Oltre a Gravillon e Chibsah girati rispettivamente a Pescara e Frosinone, pesa l'addio di Ciciretti. Il talentuoso esterno promesso al Napoli, per ora si è trasferito al Parma in B dopo una prima parte di stagione buona con la maglia dei sanniti. Per quanto riguarda l'attacco anche Puscas e Kanoute hanno salutato Benevento trasferendosi a Novara e Pro Vercelli. Ai saluti come anticipato anche il portiere Belec, che dopo la follia contro il Torino è stato girato alla Samp.