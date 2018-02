In attesa di ospitare il Napoli nel derby della 23a giornata di campionato, il Benevento continua la sua campagna di rafforzamenti. I giallorossi, che a gennaio hanno acquistato una mezza dozzina di calciatori, hanno chiuso per Bacary Sagna, e seguono anche l’ex milanista Gabriel Paletta, che ha avuto anche un’offerta del Trabzonspor, e il ventottenne Philipp Wollscheid, svincolatosi dal Wolfsburg.

Sagna è un giocatore dal Benevento.

Il difensore francese, che ha trascorso larga parte della sua carriera in Premier League (tra Arsenal e Manchester City), da luglio è senza squadra, ma è anche in grande forma, sui social ha mostrato di avere un gran fisico e si sta allenando da tempo con grande costanza. Nelle ultime ore Sagna ha avuto una serie di proposte, anche da club importanti come lo Sporting Braga, ma le ha rifiutate tutte e ha accettato quella del Benevento. Il giocatore è convinto della destinazione ed è in viaggio per la città campana. A riportare la notizia è il sito di Gianluca Di Marzio.

Nel mirino del Benevento Paletta e Wollscheid.

Nel mercato di gennaio i campani hanno acquisto il centrale difensivo Billong, l’attaccante Diabaté, i centrocampisti Guilherme, Djuricic e l’ex Tottenham Sandro, il portiere Puggioni scambiato con Belec, e il difensore centrale rumeno Tosca. Vicinissimo è Sagna, ma De Zerbi potrebbe avere anche un altro difensore centrale. Il prescelto è Gabriel Paletta, trentunenne ex di Parma, Atalanta e Milan che ha rescisso il contratto pochi giorni fa ma che ha ricevuto anche un’offerta importante dalla Turchia. In alternativa potrebbe arrivare Philipp Wollscheid, ex difensore di Stoke City e Wolfsburg.