Quella di Kwadwo Asamoah rischia seriamente di essere l'ultima stagione con la maglia della Juventus. Ad attenderlo ci sarebbe proprio una storica rivale dei bianconeri, l'Inter. Le ultime indiscrezioni di calciomercato raccontano infatti di un accordo imminente tra il duttile calciatore ghanese, che a giugno andrà in scadenza di contratto con la società torinese, e i nerazzurri pronti ad offrirgli un contratto vantaggioso. Un vero e proprio sgarro di mercato ai bianconeri, dopo il fallito assalto a Lichtsteiner della scorsa estate

Asamoah nelle ultime notizie di calciomercato dell'Inter.

A fine stagione Asamoah, alla Juve dal 2012, andrà in scadenza di contratto con i bianconeri e sarà libero di firmare con qualsiasi squadra, in caso ovviamente di mancato rinnovo. Ecco allora che dopo un primo interesse del Galatasaray, è stata l'Inter a muoversi seriamente per il calciatore ghanese classe 1988. E infatti ecco che, come evidenziato da Tuttosport, è stato messo sul piatto già un contratto importante che sarebbe stato già gradito dall'ex Udinese.

Asamoah-Inter, le cifre della possibile operazione.

Asamoah rappresenterebbe un vero e proprio affare per l'Inter, che si assicurerebbe le sue prestazioni a zero. L'offerta nerazzurra si sarebbe concretizzata sulla base di un contratto fino al 2021, con ingaggio di 2.5 milioni di euro (500mila euro in più di quanto percepito alla Juventus) all'anno più altri 300mila euro di bonus. Difficile dire di no a queste cifre.

Quale sarebbe il ruolo di Asamoah nell'Inter.

Asamoah è il classico calciatore che tutti gli allenatori vorrebbero nella propria rosa. Il ghanese infatti è capace di ricoprire più di un ruolo, e potrebbe rivelarsi una pedina importante per Spalletti. L'allenatore toscano per l'Inter del futuro, che potrebbe qualificarsi in Europa e dunque giocare più partite, potrebbe fare affidamento su di lui sia nelle vesti di mediano, o centrocampista di sinistra, sia all'occorrenza in quelle di terzino sinistro.

Inter, quanti colpi a parametro zero sul calciomercato.

L'Inter dunque è già al lavoro per il futuro. Oltre ad Asamoah i nerazzurri sono pronti a piazzare anche altri due colpi a zero, che da un lato farebbero sorridere le casse del club e dall'altro rinforzerebbero la rosa a disposizione di Spalletti. Si tratta del trequartista brasiliano dello Shakhtar Bernard e soprattutto del centrale della Lazio De Vrij entrambi in scadenza con i rispettivi club. Al momento il primo sembra essere davvero ad un passo dall'accordo con l'Inter, mentre per il secondo bisognerà lavorare ancora sotto traccia.